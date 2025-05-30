Про це у п'ятницю, 30 квітня, повідомляє 24 Канал із посиланням на 1News та посла України в Австралії та Новій Зеландії Василя Мирошниченка. Дипломат висловив співчуття родині та друзям покійного.

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Що відомо про загиблого

За словами матері, безпілотник скинув на Шана гранату, коли той "повертався, щоб врятувати ще більше життів". Наразі тіло добровольця неможливо повернути додому.

Моя країна назавжди вдячна Шану, іншим новозеландцям, австралійцям і всім громадянам, які стали на захист України, навіть ризикуючи власним життям. Ми завжди будемо пам'ятати Шана. Ми ніколи його не забудемо,

– написав Мирошниченко.

У МЗС Нової Зеландії заявили, що отримали інформацію про загибель Шана та очікують додаткових відомостей від українських посадовців.

До слова, Шан Ле Кернс став 4-м новозеландцем, який загинув у боротьбі за Україну.

Нагадаємо, 23 серпня 2022 року під Вугледаром загинув 28-річний громадянин Нової Зеландії Домінік Абелен. "Толкієн" був воїном Міжнародного легіону ГУР МО України, нагороджений відзнакою "Україна – понад усе" й медаллю "За бойові заслуги" посмертно.

Церемонія прощання з Домініком відбулася лише в березні 2025 року. На його честь побратими виконали традиційний маорійський ритуальний танець воїнів "Гака".