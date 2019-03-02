Чем заменить полиэтиленовые пакеты: простые советы

В Украине активисты пытаются ограничить использование пластика. Для этого даже разработали специальный законопроект. Однако, пока депутаты думают, принимать его или нет, экологи призывают менять привычки и не брать пакетики в магазине. А чем их заменить – читайте в материале 24 канала.

Ситуация с полиэтиленом в Украине

В мире начали отказываться от полиэтилена и одноразового пластика с 2002 года. Полностью запретили использование таких пакетов 33 страны мира. В Кении за полиэтилен вообще можно загреметь за решетку на четыре года.

Читайте также: Как правильно сортировать мусор и куда его сдавать в Украине: советы от Супрун

В Украине же использование полиэтилена не контролируют. Петицию об ограничении использования пластиковых пакетов общественная организация ReThink инициировала еще в 2018 году, однако, безрезультатно. Поэтому активисты решили разработать закон.

Инициативу активистов поддержал, в частности, нардеп от "Самопомочи" Сергей Кираль. Закон усовершенствовали и зарегистрировали в Верховной Раде. Он предусматривает:

Запрет бесплатной раздачи одноразовых пакетиков, начиная с 2021 года. С 2022 года мы ограничиваем продажу полиэтиленовых пластиковых пакетов толщиной стенки до 50 микрон,

– объяснил народный депутат Сергей Кираль.

Сейчас закон будут согласовывать с ассоциацией упаковочных компаний и Министерством здравоохранения.



Сколько времени разлагаются пластик, стекло, бумага или металл

Аналоги полиэтилена

Разрабатывать безопасные аналоги полиэтиленовых пакетов уже начали в Сумах. Изобрел его совершенно случайно сумской ученый Дмитрий Бидюк. Доцент вместе со студентами исследовали полисахариды и заметили, что капля жидкой субстанции после высыхания образовала пленку, похожую на пластик.

Усовершенствовав ее, команда ученых разработала копии полиэтиленовых пакетов. Они выдерживают до трех килограммов, а себестоимость "эко-маечек" составляет 50 копеек. Но самое главное, они очень безопасны для окружающей среды, и не только потому, что быстро разлагаются. Их можно даже съесть.



Экологичные пакеты, которые можно есть

Свой проект Дмитрий с командой уже представляют на зарубежных выставках и работают над патентом. Но пока экоправила установят на законодательном уровне, не следует терять время и уже начать сортировать мусор.

Смотрите видео о сортировке мусора:

Как отказаться от полиэтилена

Оксана Жугаевич, которая уже два года сортирует мусор, советует ходить в магазин со своими тканевыми сумочками. Для рыбы или мяса использовать пластиковые пакеты, но многоразовые. А чистые фрукты или овощи можно вообще не паковать.



Эко-сумочки / фото Green Elvis

"Несколько яблок вы можете просто взять в руку или сложить в сумку. Пакет не нужен, поскольку они ничего не испачкают", – сказала девушка.

Читайте также: Сортировка мусора: что об этом нужно знать

В магазине, где овощи или фрукты нужно взвешивать самому, наклейки с ценой тоже часто стимулируют потянуться к пакету.



Авоська из хлопка / фото Careful Store

"Наклейки можно наклеить куда угодно: на сумку, себе на палец или на продукт, а потом просто показать кассиру", – пояснила Жугаевич.



Правила сортировки мусора