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      Чем заменить полиэтиленовые пакеты: простые советы

      81 Читати новину українською

      В Украине активисты пытаются ограничить использование пластика. Для этого даже разработали специальный законопроект. Однако, пока депутаты думают, принимать его или нет, экологи призывают менять привычки и не брать пакетики в магазине. А чем их заменить – читайте в материале 24 канала.

      Ситуация с полиэтиленом в Украине

      В мире начали отказываться от полиэтилена и одноразового пластика с 2002 года. Полностью запретили использование таких пакетов 33 страны мира. В Кении за полиэтилен вообще можно загреметь за решетку на четыре года.

      Читайте также: Как правильно сортировать мусор и куда его сдавать в Украине: советы от Супрун

      В Украине же использование полиэтилена не контролируют. Петицию об ограничении использования пластиковых пакетов общественная организация ReThink инициировала еще в 2018 году, однако, безрезультатно. Поэтому активисты решили разработать закон.

      Инициативу активистов поддержал, в частности, нардеп от "Самопомочи" Сергей Кираль. Закон усовершенствовали и зарегистрировали в Верховной Раде. Он предусматривает:

      Запрет бесплатной раздачи одноразовых пакетиков, начиная с 2021 года. С 2022 года мы ограничиваем продажу полиэтиленовых пластиковых пакетов толщиной стенки до 50 микрон,
      – объяснил народный депутат Сергей Кираль.

      Сейчас закон будут согласовывать с ассоциацией упаковочных компаний и Министерством здравоохранения.

      сміття розкладання
      Сколько времени разлагаются пластик, стекло, бумага или металл

      Аналоги полиэтилена

      Разрабатывать безопасные аналоги полиэтиленовых пакетов уже начали в Сумах. Изобрел его совершенно случайно сумской ученый Дмитрий Бидюк. Доцент вместе со студентами исследовали полисахариды и заметили, что капля жидкой субстанции после высыхания образовала пленку, похожую на пластик.

      Усовершенствовав ее, команда ученых разработала копии полиэтиленовых пакетов. Они выдерживают до трех килограммов, а себестоимость "эко-маечек" составляет 50 копеек. Но самое главное, они очень безопасны для окружающей среды, и не только потому, что быстро разлагаются. Их можно даже съесть.

      поліетилен аналог
      Экологичные пакеты, которые можно есть

      Свой проект Дмитрий с командой уже представляют на зарубежных выставках и работают над патентом. Но пока экоправила установят на законодательном уровне, не следует терять время и уже начать сортировать мусор.

      Смотрите видео о сортировке мусора:

      Как отказаться от полиэтилена

      Оксана Жугаевич, которая уже два года сортирует мусор, советует ходить в магазин со своими тканевыми сумочками. Для рыбы или мяса использовать пластиковые пакеты, но многоразовые. А чистые фрукты или овощи можно вообще не паковать.

      екоторби
      Эко-сумочки / фото Green Elvis

      "Несколько яблок вы можете просто взять в руку или сложить в сумку. Пакет не нужен, поскольку они ничего не испачкают", – сказала девушка.

      Читайте также: Сортировка мусора: что об этом нужно знать

      В магазине, где овощи или фрукты нужно взвешивать самому, наклейки с ценой тоже часто стимулируют потянуться к пакету.

      екоторби
      Авоська из хлопка / фото Careful Store

      "Наклейки можно наклеить куда угодно: на сумку, себе на палец или на продукт, а потом просто показать кассиру", – пояснила Жугаевич.

      сортування сміття
      Правила сортировки мусора

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      Автор: Елена Кук
      Теги: Новости Украины Законодательство Экология
      Источник: 24 канал
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