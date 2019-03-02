Чем заменить полиэтиленовые пакеты: простые советы
В Украине активисты пытаются ограничить использование пластика. Для этого даже разработали специальный законопроект. Однако, пока депутаты думают, принимать его или нет, экологи призывают менять привычки и не брать пакетики в магазине. А чем их заменить – читайте в материале 24 канала.
Ситуация с полиэтиленом в Украине
В мире начали отказываться от полиэтилена и одноразового пластика с 2002 года. Полностью запретили использование таких пакетов 33 страны мира. В Кении за полиэтилен вообще можно загреметь за решетку на четыре года.
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В Украине же использование полиэтилена не контролируют. Петицию об ограничении использования пластиковых пакетов общественная организация ReThink инициировала еще в 2018 году, однако, безрезультатно. Поэтому активисты решили разработать закон.
Инициативу активистов поддержал, в частности, нардеп от "Самопомочи" Сергей Кираль. Закон усовершенствовали и зарегистрировали в Верховной Раде. Он предусматривает:
Запрет бесплатной раздачи одноразовых пакетиков, начиная с 2021 года. С 2022 года мы ограничиваем продажу полиэтиленовых пластиковых пакетов толщиной стенки до 50 микрон,
– объяснил народный депутат Сергей Кираль.
Сейчас закон будут согласовывать с ассоциацией упаковочных компаний и Министерством здравоохранения.
Сколько времени разлагаются пластик, стекло, бумага или металл
Аналоги полиэтилена
Разрабатывать безопасные аналоги полиэтиленовых пакетов уже начали в Сумах. Изобрел его совершенно случайно сумской ученый Дмитрий Бидюк. Доцент вместе со студентами исследовали полисахариды и заметили, что капля жидкой субстанции после высыхания образовала пленку, похожую на пластик.
Усовершенствовав ее, команда ученых разработала копии полиэтиленовых пакетов. Они выдерживают до трех килограммов, а себестоимость "эко-маечек" составляет 50 копеек. Но самое главное, они очень безопасны для окружающей среды, и не только потому, что быстро разлагаются. Их можно даже съесть.
Экологичные пакеты, которые можно есть
Свой проект Дмитрий с командой уже представляют на зарубежных выставках и работают над патентом. Но пока экоправила установят на законодательном уровне, не следует терять время и уже начать сортировать мусор.
Смотрите видео о сортировке мусора:
Как отказаться от полиэтилена
Оксана Жугаевич, которая уже два года сортирует мусор, советует ходить в магазин со своими тканевыми сумочками. Для рыбы или мяса использовать пластиковые пакеты, но многоразовые. А чистые фрукты или овощи можно вообще не паковать.
Эко-сумочки / фото Green Elvis
"Несколько яблок вы можете просто взять в руку или сложить в сумку. Пакет не нужен, поскольку они ничего не испачкают", – сказала девушка.
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В магазине, где овощи или фрукты нужно взвешивать самому, наклейки с ценой тоже часто стимулируют потянуться к пакету.
Авоська из хлопка / фото Careful Store
"Наклейки можно наклеить куда угодно: на сумку, себе на палец или на продукт, а потом просто показать кассиру", – пояснила Жугаевич.
Правила сортировки мусора