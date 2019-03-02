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      Чим замінити поліетиленові пакети: прості поради

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      В Україні активісти намагаються обмежити використання пластику. Для цього навіть розробили спеціальний законопроект. Однак, доки депутати думають, ухвалювати його чи ні, екологи закликають – змінювати звички і не брати пакетики у магазині. А чим їх замінити – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Ситуація з поліетиленом в Україні

      У світі почали відмовлятися від поліетилену й одноразового пластику з 2002 року. Повністю заборонили використання таких пакетів 33 країни світу. У Кенії за поліетилен взагалі можна загриміти за ґрати на чотири роки. 

      Читайте також: Як правильно сортувати сміття та куди його здавати в Україні: поради від Супрун

      В Україні ж використання поліетилену не контролюють. Петицію про обмеження використання пластикових пакетів громадська організація ReThink ініціювала ще у 2018 році, однак, безрезультатно. Тож активісти вирішили розробити закон.

      Ініціативу активістів підтримав, зокрема, й нардеп від "Самопомочі" Сергій Кіраль. Закон вдосконалили та зареєстрували у Верховній Раді. Він передбачає:

      Заборону безкоштовної роздачі одноразових пакетиків, починаючи з 2021 року. З 2022 року ми обмежуємо продаж поліетиленових пластикових пакетів товщиною стінки до 50 мікронів,
      – пояснив народний депутат Сергій Кіраль.

      Зараз закон узгоджуватимуть з асоціацією пакувальних компаній та Міністерством охорони здоров'я.

      сміття розкладання
      Скільки часу розкладаються пластик, скло, папір чи метал

      Аналоги поліетилену

      Розробляти безпечні аналоги поліетиленових пакетів вже почали в Сумах. Винайшов його цілком випадково сумський науковець Дмитро Бидюк. Доцент разом зі студентами досліджували полісахариди та помітили, що крапля рідкої субстанції після висихання утворила плівку, схожу на пластик. 

      Вдосконаливши її, команда науковців розробила копії поліетиленових пакетів. Вони витримують до трьох кілограмів, а собівартість "еко-маєчок" становить 50 копійок. Але найголовніше, вони дуже безпечні для довкілля, і не лише тому, що швидко розкладаються. Їх можна навіть – з'їсти.

      поліетилен аналог
      Екологічні пакети, які можна їсти

      Свій проект Дмитро з командою вже представляють на закордонних виставках і працюють над патентом. Та поки екоправила встановлять на законодавчому рівні, не слід гаяти часу та вже почати сортувати сміття.

      Дивіться відео про сортування сміття: 

      Як відмовитись від поліетилену 

      Оксана Жугаєвич, яка вже два роки сортує сміття, радить ходити в магазин зі своїми тканинними торбинками. Для риби чи м'яса  використовувати пластикові пакети, але багаторазові. А чисті фрукти чи овочі можна взагалі не пакувати.

      екоторби
      Еко-торбинки / фото Green Elvis

      "Декілька яблук ви можете просто взяти в руку або скласти в торбу. Пакет не потрібен, оскільки вони нічого не забруднять", – сказала дівчина.

      Читайте також: Сортування сміття: що про це треба знати

      У магазині, де овочі чи фрукти слід зважувати самому, наліпки із ціною теж часто стимулює потягнутись до пакета.

      екоторби
      Авоська з бавовни / фото Careful Store

      "Наліпки можна наклеїти будь-куди: на торбинку, собі на палець чи на сумку, а потім просто показати касиру", – пояснила Жугаєвич.

      сортування сміття
      Правила сортування сміття

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      Автор: Олена Кук
      Теги: Новини України Екологія Законодавство
      Джерело: 24 канал
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