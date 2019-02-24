Сколько животных ежегодно убивают ради меха в Украине: ужасные цифры

По официальным данным в Украине действует 37 меховых ферм. Ежегодно, чтобы порадовать кого-то меховой одеждой, убивают больше 630 тысяч животных.

Почему в Украине до сих пор убивают ради меха

Зоозащитники призывают украинцев не покупать одежду из меха, а Верховную раду – запретить подобные фермы. Говорят, их пытаются создавать под вывеской сотрудничества с Евросоюзом.

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Во многих странах Европы такие фермы уже не действуют. Украину же меховые промышленники рассматривают как возможное место для развития своего бизнеса.

Уже более десяти стран Европы отказались от изготовления меха. Но к большому сожалению, европейские страны предпочитают перейти в так называемые страны третьего мира – в том числе Украину. На данный момент построено несколько норковых ферм, пытаются построить еще 4 таких,

– пояснила зоозащитница Олеся Кулик.

Антимеховые акции в Украине

"Снимай мех навсегда!": под таким призывом украинские зоозащитники, волонтеры и просто неравнодушные горожане вышли на улицы города с призывом отказаться от меховой индустрии в Украине. Активисты скандировали: "Мех – это кровавое жлобство!".

Чтобы спасти норок, лисиц и других животных от превращения в меховые шубы, запорожские зоозащитники собирают деньги и выкупают зверей. Артем Сафонов так спас белую лису с фермы на Винничине.

Их убивают жестоким способом на зверофермах. И живут эту короткую жизнь они с весны, когда рождаются, до осени, когда их убивают. Эти коротенькие полгода они проживают в очень маленьких клетках,

– рассказал зоозащитник Артем Сафонов.



Артем Сафонов с лисой, которую спас от убийства ради меха



Спасенная лиса

Прохожие преимущественно с сочувствием относятся к лозунгам зоозащитников. "Животные – это наши младшие братья, они украшают нашу жизнь, и на них проверяется человечность!", –выразил свою позицию песнионер Михаил Александрович.

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Официальные лица акцией зоозащитников не заинтересовались. Через два часа активисты разошлись по домам.



Акция против меха в Запорожье

Что уже сделано?

Петиция о запрете производства меха в Украине набрала рекордные 27 тысяч голосов. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован на сайте Верховной рады. В случае его принятия такое производство запретят в Украине с 1 января 2025 года.

К слову, в Украине уже действует закон о жестоком обращении с животными. Теперь издевательство над животными наказываются немалыми штрафами и лишением свободы от 6 месяцев до 8 лет.

Почему производство меха – это плохо? 1. Это жестоко – убивать животных ради моды. Кроме того, что животных жестоко убивают, их содержание является также негуманным: в маленьких клетках, неестественная среда, кормление особями своего вида, сокращенная продолжительность жизни.



2. Экология в местах, где производят мех, страдает. Всемирный Банк относит эту промышленность в пятерку худших с точки зрения загрязнения окружающей среды токсичными тяжелыми металлами. Навоз, помет, моча от деятельности звероферм попадают в почву, водоемы и подземные воды. Самыми распространенными химикатами, используемыми в меховой индустрии, являются формальдегид (который связывают с лейкемией) и хром (связывают с различными формами рака).



3. Аргумент "в мехах тепло" не действует, ведь в наше время есть множество вариантов приобрести теплую одежду, никого не убивая.



4. Аргумент "искусственные заменители меха и другая одежда дольше разлагаются в природе" тоже не действует. Во-первых, производство как таковое вредно для экологии (смотрите пункт №2). Во-вторых, в природе шкура погибшего животного довольно быстро разлагается, поэтому для сохранения меха при его выделке используется масса токсических веществ, чтобы этого не случилось. Результат: ничего не разлагается плюс токсичные вещества.



5. Аргумент "это закрытие бизнесов и люди потеряют работу" тоже не действует. В цивилизованных странах происходит сначала запрет на открытие новых и поэтапное закрытие существующих фирм. У нас пока только открываются новые. Альтернативная работа для владельцев бизнеса с мехом – мир легкой промышленности, который требует развития.



Что же делать?



1. Не покупать мех.



2. Объяснять другим, почему этого делать не стоит.



3. Беречь экологию. Общество потребления заключается в том, что мы постоянно хотим большего, потому что "мода", "мне мало", "все так делают". Поэтому, даже если вы не покупаете мех, не злоупотребляете покупкой любой другой одежды тоже. 10 курток для одного сезона не являются жизненно необходимыми.

Видео: в Украине массово провели антимеховые акции протеста