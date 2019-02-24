21:31
24 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 MARUV ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Навальный накопал клан зека. Единство России гарантируют верблюды
      Вєсті Кремля
      21:32, 23 февраля
      Вести. UA. Жир: Украинская копия Гитлера. Спасательная операция Бойко
      Вєсті.UA
      18:16, 23 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 MARUV ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК

      Сколько животных ежегодно убивают ради меха в Украине: ужасные цифры

      13 Читати новину українською
      Производство меха – это плохо
      Производство меха – это плохо / 24 канал

      По официальным данным в Украине действует 37 меховых ферм. Ежегодно, чтобы порадовать кого-то меховой одеждой, убивают больше 630 тысяч животных.

      Почему в Украине до сих пор убивают ради меха

      Зоозащитники призывают украинцев не покупать одежду из меха, а Верховную раду – запретить подобные фермы. Говорят, их пытаются создавать под вывеской сотрудничества с Евросоюзом.

      Читайте также: Животное – не игрушка: как переживают зиму бездомные коты в Украине и за рубежом

      Во многих странах Европы такие фермы уже не действуют. Украину же меховые промышленники рассматривают как возможное место для развития своего бизнеса.

      Уже более десяти стран Европы отказались от изготовления меха. Но к большому сожалению, европейские страны предпочитают перейти в так называемые страны третьего мира – в том числе Украину. На данный момент построено несколько норковых ферм, пытаются построить еще 4 таких,
      – пояснила зоозащитница Олеся Кулик.

      Антимеховые акции в Украине

      "Снимай мех навсегда!": под таким призывом украинские зоозащитники, волонтеры и просто неравнодушные горожане вышли на улицы города с призывом отказаться от меховой индустрии в Украине. Активисты скандировали: "Мех – это кровавое жлобство!".

      Чтобы спасти норок, лисиц и других животных от превращения в меховые шубы, запорожские зоозащитники собирают деньги и выкупают зверей. Артем Сафонов так спас белую лису с фермы на Винничине.

      Их убивают жестоким способом на зверофермах. И живут эту короткую жизнь они с весны, когда рождаются, до осени, когда их убивают. Эти коротенькие полгода они проживают в очень маленьких клетках,
      – рассказал зоозащитник Артем Сафонов.

      акція проти хутра запоріжжя
      Артем Сафонов с лисой, которую спас от убийства ради меха

      акція проти хутра запоріжжя
      Спасенная лиса

      Прохожие преимущественно с сочувствием относятся к лозунгам зоозащитников. "Животные – это наши младшие братья, они украшают нашу жизнь, и на них проверяется человечность!", –выразил свою позицию песнионер Михаил Александрович.

      Читайте также: Сортировка мусора: что об этом нужно знать

      Официальные лица акцией зоозащитников не заинтересовались. Через два часа активисты разошлись по домам.

      акція проти хутра запоріжжя
      Акция против меха в Запорожье

      Что уже сделано?

      Петиция о запрете производства меха в Украине набрала рекордные 27 тысяч голосов. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован на сайте Верховной рады. В случае его принятия такое производство запретят в Украине с 1 января 2025 года.

      К слову, в Украине уже действует закон о жестоком обращении с животными. Теперь издевательство над животными наказываются немалыми штрафами и лишением свободы от 6 месяцев до 8 лет.

      Почему производство меха – это плохо? 1. Это жестоко – убивать животных ради моды. Кроме того, что животных жестоко убивают, их содержание является также негуманным: в маленьких клетках, неестественная среда, кормление особями своего вида, сокращенная продолжительность жизни.

      2. Экология в местах, где производят мех, страдает. Всемирный Банк относит эту промышленность в пятерку худших с точки зрения загрязнения окружающей среды токсичными тяжелыми металлами. Навоз, помет, моча от деятельности звероферм попадают в почву, водоемы и подземные воды. Самыми распространенными химикатами, используемыми в меховой индустрии, являются формальдегид (который связывают с лейкемией) и хром (связывают с различными формами рака).

      3. Аргумент "в мехах тепло" не действует, ведь в наше время есть множество вариантов приобрести теплую одежду, никого не убивая.

      4. Аргумент "искусственные заменители меха и другая одежда дольше разлагаются в природе" тоже не действует. Во-первых, производство как таковое вредно для экологии (смотрите пункт №2). Во-вторых, в природе шкура погибшего животного довольно быстро разлагается, поэтому для сохранения меха при его выделке используется масса токсических веществ, чтобы этого не случилось. Результат: ничего не разлагается плюс токсичные вещества.

      5. Аргумент "это закрытие бизнесов и люди потеряют работу" тоже не действует. В цивилизованных странах происходит сначала запрет на открытие новых и поэтапное закрытие существующих фирм. У нас пока только открываются новые. Альтернативная работа для владельцев бизнеса с мехом – мир легкой промышленности, который требует развития.

      Что же делать? 

      1. Не покупать мех.

      2. Объяснять другим, почему этого делать не стоит.

      3. Беречь экологию. Общество потребления заключается в том, что мы постоянно хотим большего, потому что "мода", "мне мало", "все так делают". Поэтому, даже если вы не покупаете мех, не злоупотребляете покупкой любой другой одежды тоже. 10 курток для одного сезона не являются жизненно необходимыми.

      Видео: в Украине массово провели антимеховые акции протеста

       

      blog_ava
      Гороскоп на неделю 25 февраля – 3 марта 2019 для всех знаков Зодиака
      сегодня
      1541
      Теги: Новости Украины Протесты Мир животных Экология
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самые смешные мемы недели: "Русские бл*яди" на Евровидении, Кличко и каждый 2-й, порно в облраде
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: "Русские бл*яди" на Евровидении, Кличко и каждый 2-й, порно в облраде
      420
      MARUV о войне в Донбассе, "русский мир" проник в украинские выборы – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 MARUV о войне в Донбассе, "русский мир" проник в украинские выборы – топ-5 видео недели
      379
      Чи є в Україні прозора правоохоронна система: приклад Одеси
      сегодня , 19:01 Чи є в Україні прозора правоохоронна система: приклад Одеси
      Олекса Коба 368
      Письмо из Луганска: покупка аттестата Украины как способ вырваться отсюда
      сегодня , 16:01 Письмо из Луганска: покупка аттестата Украины как способ вырваться отсюда
      Ольга Черненко 2581
      Российские мины разрывались прямо в домах: боевики обстреляли Золотое и Новоалександровку
      сегодня , 13:36 Российские мины разрывались прямо в домах: боевики обстреляли Золотое и Новоалександровку
      582
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Кивалов снял свою кандидатуру с выборов
       10 октября 2015 , 13:27
      Ромы отказались покидать село в Одесской области из-за убийства ребенка
       29 августа 2016 , 14:02 7
      Зинченко в шаге от перехода в испанский клуб – все о вероятном трансфере украинца
       20 августа 2018 , 10:51
      Пограничники задержали Ford на бляхах, "заправленный" янтарем
       14 ноября 2018 , 15:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук