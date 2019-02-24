Скільки тварин щороку вбивають заради хутра в Україні: жахливі цифри
За офіційними даними в Україні діє 37 хутряних ферм. Щороку, аби потішити когось хутряним одягом, вбивають більше 630 тисяч тварин.
Чому в Україні досі вбивають заради хутра
Зоозахисники закликають українців не купувати одяг з хутра, а Верховну раду – заборонити подібні ферми. Кажуть, їх намагаються створювати під вивіскою співпраці з Євросоюзом.
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У багатьох країнах Європи такі ферми вже не діють. Україну ж хутряні промисловці розглядають, як можливе місце для розвитку свого бізнесу.
Вже понад десять країн Європи відмовилися від виготовлення хутра. Але, на жаль, європейські країни вважають за краще перейти в так звані країни третього світу, в тому числі, Україну. Наразі побудовано кілька норкових ферм, намагаються побудувати ще 4 таких,
– пояснила зоозахисниця Олеся Кулик.
Антихутряні акції в Україні
"Знімай хутро назавжди!": під таким закликом українські зоозахисники, волонтери та просто небайдужі городяни вийшли на вулиці міст із закликом відмовитись від хутряної індустрії в Україні. Активісти скандували: "Хутро – це криваве жлобство!".
Аби врятувати норок, лисиць та інших тварин від перетворення на хутряні шуби, запорізькі зоозахисники збирають гроші і викуповують звірів. Артем Сафонов так врятував білу лисицю з ферми на Вінничині.
Їх вбивають жорстоким способом на звірофермах. І живуть це коротке життя вони з весни, коли народжуються, до осені, коли їх вбивають. Ці коротенькі півроку вони проживають в дуже маленьких клітках,
– розповів зоозахисник Артем Сафонов.
Артем Сафонов з лисицею, яку врятував від вбивства заради хутра
Врятована лисиця
Перехожі переважно зі співчуттям ставляться до гасел зоозахисників. "Тварини – це наші молодші браття, вони прикрашають наше життя, і на них перевіряється людяність!" – висловив свою позицію пенсіонер Михайло Олександрович.
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Жодні офіційні особи акцією зоозахисників не зацікавилися. За дві години активісти розійшлися по домівках.
Акція проти хутра в Запоріжжі
Що вже зроблено?
Петиція про заборону виробництва хутра в Україні набрала рекордні 27 тисяч голосів. Відповідний законопроект вже зареєстрований на сайті Верховної ради. У разі його ухвалення таке виробництво заборонять в Україні з 1 січня 2025 року.
До слова, в Україні вже діє закон щодо жорстокого поводження з тваринами. Тепер знущання з тварин караються чималими штрафами та позбавленням волі від 6 місяців до 8 років.
Чому виробництво хутра – це погано?1. Це жорстоко – вбивати тварин заради моди. Окрім того, що тварин жорстоко вбивають, їх утримання є також негуманним: у маленьких клітках, неприродне середовище, годівля особинами свого виду, скорочена тривалість життя.
2. Екологія у місцях, де виробляють хутро, страждає. Світовий Банк відносить цю промисловість до п’ятірки найгірших із точки зору забруднення довкілля токсичними важкими металами. Гній, послід, сеча від діяльності звіроферм потрапляють у ґрунт, водойми та підземні води. Найпоширенішими хімікатами, що використовуються в хутровій індустрії є формальдегід (який пов’язують із лейкемією) і хром (пов’язують із різними формами раку).
3. Аргумент "у хутрі тепло" не діє, адже у наш час є безліч варіантів придбати теплий одяг, нікого не вбиваючи.
4. Аргумент "штучні замінники хутра та інший одяг довше розкладаються у природі" теж не діє. По-перше, виробництво як таке шкідливе для екології (дивіться пункт №2). По-друге, у природі шкура загиблої тварини досить швидко розкладається, тому для збереження хутра при його виробленні використовується маса токсичних речовин, щоб цього не сталось. Результат: нічого не розкладається плюс токсичні речовини.
5. Аргумент "це закриття бізнесів і люди втратять роботу" теж не діє. В цивілізованих країнах відбувається спочатку заборона відкриття нових і поетапне закриття чинних фірм. У нас поки що тільки відкриваються нові. Альтернативна робота для власників бізнесу з хутром – світ легкої промисловості, який потребує розвитку.
Що ж робити?1. Не купувати хутро.
2. Пояснювати іншим, чому цього робити не варто.
3. Берегти екологію. Суспільство споживання полягає у тому, що ми постійно хочемо більшого, бо "мода", "мені мало", "всі так роблять". Тому, навіть якщо ви не купуєте хутро, не зловживаєте купівлею будь-якого іншого одягу теж. 10 курток для одного сезону не є життєво необхідними.
Відео: в Україні масово провели антихутряні акції протесу
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