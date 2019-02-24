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      Скільки тварин щороку вбивають заради хутра в Україні: жахливі цифри

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      Виробництво хутро – це погано
      Виробництво хутро – це погано / 24 канал

      За офіційними даними в Україні діє 37 хутряних ферм. Щороку, аби потішити когось хутряним одягом, вбивають більше 630 тисяч тварин.

      Чому в Україні досі вбивають заради хутра

      Зоозахисники закликають українців не купувати одяг з хутра, а Верховну раду – заборонити подібні ферми. Кажуть, їх намагаються створювати під вивіскою співпраці з Євросоюзом. 

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      У багатьох країнах Європи такі ферми вже не діють. Україну ж хутряні промисловці розглядають, як можливе місце для розвитку свого бізнесу.

      Вже понад десять країн Європи відмовилися від виготовлення хутра. Але, на жаль, європейські країни вважають за краще перейти в так звані країни третього світу, в тому числі, Україну. Наразі побудовано кілька норкових ферм, намагаються побудувати ще 4 таких,
      – пояснила зоозахисниця Олеся Кулик.

      Антихутряні акції в Україні

      "Знімай хутро назавжди!": під таким закликом українські зоозахисники, волонтери та просто небайдужі городяни вийшли на вулиці міст із закликом відмовитись від хутряної індустрії в Україні. Активісти скандували: "Хутро – це криваве жлобство!".

      Аби врятувати норок, лисиць та інших тварин від перетворення на хутряні шуби, запорізькі зоозахисники збирають гроші і викуповують звірів. Артем Сафонов так врятував білу лисицю з ферми на Вінничині.

      Їх вбивають жорстоким способом на звірофермах. І живуть це коротке життя вони з весни, коли народжуються, до осені, коли їх вбивають. Ці коротенькі півроку вони проживають в дуже маленьких клітках,
      – розповів зоозахисник Артем Сафонов.

      акція проти хутра запоріжжя
      Артем Сафонов з лисицею, яку врятував від вбивства заради хутра

      акція проти хутра запоріжжя
      Врятована лисиця

      Перехожі переважно зі співчуттям ставляться до гасел зоозахисників. "Тварини – це наші молодші браття, вони прикрашають наше життя, і на них перевіряється людяність!" – висловив свою позицію пенсіонер Михайло Олександрович. 

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      Жодні офіційні особи акцією зоозахисників не зацікавилися. За дві години активісти розійшлися по домівках. 

      акція проти хутра запоріжжя
      Акція проти хутра в Запоріжжі

      Що вже зроблено?

      Петиція про заборону виробництва хутра в Україні набрала рекордні 27 тисяч голосів. Відповідний законопроект вже зареєстрований на сайті Верховної ради. У разі його ухвалення таке виробництво заборонять в Україні з 1 січня 2025 року.

      До слова, в Україні вже діє закон щодо жорстокого поводження з тваринами. Тепер знущання з тварин караються чималими штрафами та позбавленням волі від 6 місяців до 8 років.

      Чому виробництво хутра – це погано?1. Це жорстоко – вбивати тварин заради моди. Окрім того, що тварин жорстоко вбивають, їх утримання є також негуманним: у маленьких клітках, неприродне середовище, годівля особинами свого виду, скорочена тривалість життя.

      2. Екологія у місцях, де виробляють хутро, страждає. Світовий Банк відносить цю промисловість до п’ятірки найгірших із точки зору забруднення довкілля токсичними важкими металами. Гній, послід, сеча від діяльності звіроферм потрапляють у ґрунт, водойми та підземні води. Найпоширенішими хімікатами, що використовуються в хутровій індустрії є формальдегід (який пов’язують із лейкемією) і хром (пов’язують із різними формами раку).

      3. Аргумент "у хутрі тепло" не діє, адже у наш час є безліч варіантів придбати теплий одяг, нікого не вбиваючи.

      4. Аргумент "штучні замінники хутра та інший одяг довше розкладаються у природі" теж не діє. По-перше, виробництво як таке шкідливе для екології (дивіться пункт №2). По-друге, у природі шкура загиблої тварини досить швидко розкладається, тому для збереження хутра при його виробленні використовується маса токсичних речовин, щоб цього не сталось. Результат: нічого не розкладається плюс токсичні речовини.

      5. Аргумент "це закриття бізнесів і люди втратять роботу" теж не діє. В цивілізованих країнах відбувається спочатку заборона відкриття нових і поетапне закриття чинних фірм. У нас поки що тільки відкриваються нові. Альтернативна робота для власників бізнесу з хутром – світ легкої промисловості, який потребує розвитку.

       Що ж робити?1. Не купувати хутро.

      2. Пояснювати іншим, чому цього робити не варто.

      3. Берегти екологію. Суспільство споживання полягає у тому, що ми постійно хочемо більшого, бо "мода", "мені мало", "всі так роблять". Тому, навіть якщо ви не купуєте хутро, не зловживаєте купівлею будь-якого іншого одягу теж. 10 курток для одного сезону не є життєво необхідними.

      Відео: в Україні масово провели антихутряні акції протесу

       

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      Теги: Новини України Екологія Світ тварин Протести
      Джерело: 24 канал
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