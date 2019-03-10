Чому не можна спалювати стерню: непоправні наслідки для природи і здоров'я людини

Щойно в Україну прийшло тепло, люди почали масово прибирати просто неба. На відкритих територіях спалюють минулорічну траву і чагарники, ігноруючи постійні заклики рятувальників не робити цього. Порушення правил пожежної безпеки часто призводить до масштабних пожеж, від яких страждає рослинність і потерпають тварини.

Увага! Матеріал містить фото тварин з опіками, які вони отримали під час спалення трави.

Чому палити траву шкідливо та небезпечно

З початком весни традиційно селяни починають винищувати тогорічну рослинність. Про те, що це несе небезпеку, розуміють не всі.

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Пожежі. ДТП.

Щоб це пояснити, на Львівщині екологічна інспекція разом з надзвичайниками майже щотижня виїжджають на рейди. Проте поява інспекторів людей не зупиняє.

В цьому році за декілька днів потепління вже виникло більш ніж 200 пожеж. В середньому за добу виникає від 30 до 50 пожеж. Вже зруйновано 5 будівель. В одному випадку внаслідок задимлення відбулась одна дорожньо-транспортна пригода,

– зазначив співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій Львівщини Ігор Брегін.

Руйнування родючого шару ґрунту.

Окрім того, що вогонь вбиває тварин, від нього страждають і самі рослини.



"Люди не розуміють, що при великій температурі згоряє верхній шар родючого ґрунту, в якому є різні мікроорганізми. Навпаки, якби це скосили й переорали, то був би кращий врожай", – підкреслив інспектор управління екологічної інспекції Львівщини Андрій Гуцул.

Чад і шкода для здоров'я.

До того ж їдкий та густий дим — шкодить і здоров'ю людині.

"Для людей здається: ми починаємо прибирати сухе листя або суху рослинність – порядки наводимо. Насправді, ми робимо тільки бруд. Тому що вивільняється чад, діоксин. Він дуже отруйний для людини. Те ж і з бензопіреном. Від нього може розвиватися рак", – пояснив начальник відділу державного екологічного контролю природно-заповідного фонду Сергій Комарчук.

Екологічна інспеція приїхала на черговий підпал

Страждають тварини

Цього тижня соцмережі облетіла моторошна світлина з обпаленим їжаком. У нього обгорілі голки та лапки. Таких опіків зазнав їжак, втікаючи від нищівного вогню. Того дня селяни вирішили підпалити суху траву. Проте навіть не задумались, що там може бути дім живої істоти.

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Якби дев'ятирічний Артур та його мама не знайшли травмованого їжака, той би загинув.

"Коли несла його на долоні, чула, як серце його б'ється. Дуже сильно. Мабуть, був дуже переляканий. Ми обробили його пантенолом. Тоді він трошки ожив, поїв" – розповіла Христина, яка з сином врятувала їжака.

Їжак, який постраждав, та родина, яка його врятувала

Потім тваринку відвезли до реабілітаційного центру, аби його вилікували фахівці. Проте ця ситуація не дає спокою родині, адже від спалювання сухої трави та листя гинуть сотні живих істот.

Швидкість поширення набагато вища ніж швидкість втечі тварин. Особливо дрібних тварин, які тихо ходять, їжачків. І новонароджених тварин, які не можуть вибратися з гнізда. Зокрема, це новонароджені зайчата. Звичайно ж, гине величезна кількість різних корисних комах,

– наголосив старший рятувальник команди порятунку тварин Києва Михайло Сторожук.

У фейсбуці люди почали флешмоб: під хештегом #НеПалітьТраву розміщують трагічні світлини наслідків таких пожеж.



Акція у фейсбуці

Норми та штрафи

За нормою всю суху рослинність мають вивозити на спеціальні майданчики, проте це для підприємств економічно не вигідно, простіше сплатити штраф – каже Сергій Комарчук.

Штраф становить до 1700 гривень. Це максимальна межа для посадових осіб. А громадянам – взагалі 340 гривень штраф,

– стверджує начальник відділу Державного екологічного контролю природно-заповідного фонду Сергій Комарчук.

Що робити

1. У разі виявлення підпалу – варто телефонувати "102" – наголошують у поліції. Якщо ви побачили, хто став винуватцем підпалу, то це пришвидшить справу для правоохоронців.

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2. Пояснюйте рідним та близьким про шкоду паління трави.

3. Привертайте увагу у соцмережах до важливості цієї теми. Однак не забувайте вказувати, що світлини, які ви публікуєте, можуть містити зображення загиблих тварин. Не варто обмежуватись лише зображеннями. Обов'язково пояснюйте, чому спалювання є шкідливим для кожного з нас.

Відео: чому не варто палити стерню

Відео: спалення стерні у Львівській області