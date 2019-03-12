Экобедствие вернулось: в аннексированном Крыму произошел новый химвыброс

На севере оккупированного Россией Крыма зафиксировали новые выбросы химических веществ в атмосферу. Так, некоторые показатели превышают норму почти в 5 раз.

Соответствующие данные обнародованы в отчете гидрометцентра аннексированного полуострова за последнюю неделю. Напряженная ситуация именно на севере Крыма: в уже пресловутом Армянске, где летом 2018 года впервые произошел химвыброс на местном заводе "Титан".

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К Армянску по уровню загрязненности теперь присоединился еще и Красноперекопск. Отметим, что этот город расположен совсем неподалеку от Армянска, всего в 20,5 километрах.

Так, по данным наблюдений двух стационарных постов с 4 по 11 марта 2019 года наблюдалось превышение предельно допустимой концентрации в воздухе: оксида углерода – в 1,04 раза и хлористого водорода – в 4,4 раза.

В Яни Капу на минувшей неделе в воздухе зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК)хлористого водорода в 4,4 раза

Кроме того,на минувшей неделе в Армянске специалисты учреждения зафиксировали в атмосферном воздухе превышение ПДК по фтористому водороду в 1,8 р https://t.co/PCZHmIZ8jB — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 12 марта 2019 г.

Что известно об экологическом бедствии в Армянске? В конце августа 2018 года в оккупированном Армянске вещи в квартирах людей за ночь покрылись ржавчиной и липким налетом такого же цвета. Впоследствии стало известно, что это произошло вследствие выброса опасных веществ из отстойника завода "Крымский титан". Жители Армянска жаловались на проблемы со здоровьем, а на улицах города находили мертвых животных, листья на деревьях преждевременно пожелтели и опали. Кроме того, в начале осени в ряде крымских городов прошел кислотный дождь.

Детей на некоторое время эвакуировали из Армянска, а работу завода, где произошли выбросы, приостановили. Кроме того, оккупанты ввели чрезвычайное положение. Однако уже через несколько недель в школах возобновили обучение, детей вернули в город, а чрезвычайное положение отменили. Завод "Крымский титан" тоже возобновил работу.