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      Экобедствие вернулось: в аннексированном Крыму произошел новый химвыброс

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      В оккупированном Крыму зафиксировали новые химвыбросы
      В оккупированном Крыму зафиксировали новые химвыбросы / Фото из открытых источников

      На севере оккупированного Россией Крыма зафиксировали новые выбросы химических веществ в атмосферу. Так, некоторые показатели превышают норму почти в 5 раз.

      Соответствующие данные обнародованы в отчете гидрометцентра аннексированного полуострова за последнюю неделю. Напряженная ситуация именно на севере Крыма: в уже пресловутом Армянске, где летом 2018 года впервые произошел химвыброс на местном заводе "Титан".

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      К Армянску по уровню загрязненности теперь присоединился еще и Красноперекопск. Отметим, что этот город расположен совсем неподалеку от Армянска, всего в 20,5 километрах.

      Так, по данным наблюдений двух стационарных постов с 4 по 11 марта 2019 года наблюдалось превышение предельно допустимой концентрации в воздухе: оксида углерода – в 1,04 раза и хлористого водорода – в 4,4 раза.

      Что известно об экологическом бедствии в Армянске? В конце августа 2018 года в оккупированном Армянске вещи в квартирах людей за ночь покрылись ржавчиной и липким налетом такого же цвета. Впоследствии стало известно, что это произошло вследствие выброса опасных веществ из отстойника завода "Крымский титан". Жители Армянска жаловались на проблемы со здоровьем, а на улицах города находили мертвых животных, листья на деревьях преждевременно пожелтели и опали. Кроме того, в начале осени в ряде крымских городов прошел кислотный дождь.

      Детей на некоторое время эвакуировали из Армянска, а работу завода, где произошли выбросы, приостановили. Кроме того, оккупанты ввели чрезвычайное положение. Однако уже через несколько недель в школах возобновили обучение, детей вернули в город, а чрезвычайное положение отменили. Завод "Крымский титан" тоже возобновил работу.

      экологическое бедствие в армянске: как оккупанты травили людей в прошлом году
       
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Химвыброс в Армянске Экология Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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