Экологическое бедствие в Армянске: в США обеспокоены последствиями
В Соединенных Штатах Америки обеспокоены экологическими угрозами, которые стали следствием российской агрессии в Украине. В частности, речь идет об экологическом бедствии в Армянске.
Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.
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Так, американские дипломаты обеспокоены экологическими последствиями, возникшими из-за российского вмешательства в Украину.
"В Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды в войне и вооруженных конфликтах мы все еще обеспокоены вредными газами в Армянске, загрязнением воды из шахты "Юнком" и другими экологическими угрозами, вызванными конфликтом и российской агрессией", – заявили американские дипломаты.
Напомним, в конце августа 2018 года в оккупированном Армянске вещи в квартирах людей за ночь покрылись ржавчиной и липким налетом такого же цвета. Впоследствии стало известно, что это произошло вследствие выброса опасных веществ из отстойника завода "Крымский титан". Жители Армянска жаловались на проблемы со здоровьем, а на улицах города находили мертвых животных. Детей эвакуировали из города, работу завода остановили, а также ввели чрезвычайное положение. Однако уже через несколько недель в школах возобновили обучение, детей вернули в город, а чрезвычайное положение отменили.
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