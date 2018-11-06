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      Экологическое бедствие в Армянске: в США обеспокоены последствиями

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      В США обеспокоены из-за экологических угроз, вызванных российской агрессией
      В США обеспокоены из-за экологических угроз, вызванных российской агрессией / Фото из открытых источников

      В Соединенных Штатах Америки обеспокоены экологическими угрозами, которые стали следствием российской агрессии в Украине. В частности, речь идет об экологическом бедствии в Армянске.

      Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

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      Так, американские дипломаты обеспокоены экологическими последствиями, возникшими из-за российского вмешательства в Украину.

      "В Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды в войне и вооруженных конфликтах мы все еще обеспокоены вредными газами в Армянске, загрязнением воды из шахты "Юнком" и другими экологическими угрозами, вызванными конфликтом и российской агрессией", – заявили американские дипломаты.

      Напомним, в конце августа 2018 года в оккупированном Армянске вещи в квартирах людей за ночь покрылись ржавчиной и липким налетом такого же цвета. Впоследствии стало известно, что это произошло вследствие выброса опасных веществ из отстойника завода "Крымский титан". Жители Армянска жаловались на проблемы со здоровьем, а на улицах города находили мертвых животных. Детей эвакуировали из города, работу завода остановили, а также ввели чрезвычайное положение. Однако уже через несколько недель в школах возобновили обучение, детей вернули в город, а чрезвычайное положение отменили.

      КАКОВА СЕЙЧАС СИТУАЦИЯ В ЗАГРЯЗНЕННОМ АРМЯНСКЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
       
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      Теги: Новости России Новости США Новости Украины Аннексия Крыма Война на Донбассе Украина – Россия Химвыброс в Армянске Новости политики
      Источник: 24 Канал
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