Екологічне лихо в Армянську: у США занепокоєні через наслідки

У Сполучених Штатах Америки занепокоєні екологічними загрозами, що стали наслідком російської агресії в Україні. Зокрема, йдеться про екологічне лихо в Армянську.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у Twitter.

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Так, американські дипломати стурбовані екологічними наслідками, що виникли через російське втручання в Україну.

"У Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища у війні та збройних конфліктах ми все ще стурбовані шкідливими газами в Армянську, забрудненням води з шахти "Юнком" та іншими екологічними загрозами, викликаними конфліктом та російською агресією", – заявили американські дипломати.

On Int’l Day for Preventing Exploitation of the Environment in War & Armed Conflict, we remain concerned about harmful gases from Armyansk, water contamination from the Yunkom mine, & other ecological threats worsened by conflict and Russian aggression. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 6 листопада 2018 р.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2018 року в окупованому Армянську речі у помешканнях людей за ніч вкрилися іржею та липким нальотом такого ж кольору. Згодом стало відомо, що це трапилось внаслідок викиду небезпечних речовин із відстійника заводу "Кримський титан". Жителі Армянська скаржились на проблеми зі здоров’ям, а на вулицях міста знаходили мертвих тварин. Дітей евакуювали з міста, роботу заводу зупинили, а також ввели надзвичайний стан. Проте вже через кілька тижнів у школах відновили навчання, дітей повернули до міста, а надзвичайний стан скасували.