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      Екологічне лихо в Армянську: у США занепокоєні через наслідки

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      У США занепокоєні через екологічні загрози, спричинені російською агресією
      У США занепокоєні через екологічні загрози, спричинені російською агресією / Фото з відкритих джерел

      У Сполучених Штатах Америки занепокоєні екологічними загрозами, що стали наслідком російської агресії в Україні. Зокрема, йдеться про екологічне лихо в Армянську.

      Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у Twitter.

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      Так, американські дипломати стурбовані екологічними наслідками, що виникли через російське втручання в Україну. 

      "У Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища у війні та збройних конфліктах ми все ще стурбовані шкідливими газами в Армянську, забрудненням води з шахти "Юнком" та іншими екологічними загрозами, викликаними конфліктом та російською агресією",  – заявили американські дипломати.

      Нагадаємо, наприкінці серпня 2018 року в окупованому Армянську речі у помешканнях людей за ніч вкрилися іржею та липким нальотом такого ж кольору. Згодом стало відомо, що це трапилось внаслідок викиду небезпечних речовин із відстійника заводу "Кримський титан". Жителі Армянська скаржились на проблеми зі здоров’ям, а на вулицях міста знаходили мертвих тварин. Дітей евакуювали з міста, роботу заводу зупинили, а також ввели надзвичайний стан. Проте вже через кілька тижнів у школах відновили навчання, дітей повернули до міста, а надзвичайний стан скасували.

      ЯКА ЗАРАЗ СИТУАЦІЯ В ЗАБРУДНЕНОМУ АРМЯНСЬКУ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ
      Теги: Новини США Новини Росії Новини України Новини політики Хімвикид в Армянську Україна – Росія Війна на Донбасі Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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