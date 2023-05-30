Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що всі питання стосовно використання Storm Shadow – в компетенції Збройних Сил України. Адже вони знають, що робити, коли і як. І які саме об'єкти мають бути уражені в першу чергу. Про це він розповів 24 Каналу.

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Не потрібно поспішати

В певний час черга дійде до всіх об'єктів, які будуть складати для загрозу для України.

"Усе попереду і не потрібно поспішати. Особливо в таких дуже чутливих питаннях, до яких потрібно ретельно готуватись, щоб отримати стовідсотковий результат", – відзначив Данілов.

Україна не воює з російським населенням

Також ЗСУ дуже потребує винищувачів F-16 від наших партнерів. І тоді теоретично матиме можливість збивати над Каспійським морем російський Ту-95, який запускає крилаті ракети по Україні.

Якщо є загроза життю українським громадянам, у нас немає обмеження, в який спосіб ми маємо діяти,

– наголосив секретар РНБО.

Він зауважив, що Україна не воює з російським цивільним населенням і не вражає по інфраструктурних об'єктах Росії.

"Якщо мовиться про ураження, то з нашого боку ми можемо вражати тільки по ворожих військових об'єктах, які можуть завдавати нам шкоду або вбивати наших громадян", – зазначив Олексій Данілов.