Голова Служба безпеки України Василь Малюк, коментуючи підрив на Кримському мосту в жовтні 2022 року, заявив, що СБУ здійснювала для цього "певні заходи".

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За словами Малюка, в Росії наразі здійснюється псевдослідство щодо ситуації, яка відбулася із Кримським мостом.

Відповідно до міжнародного законодавства та звичаїв й традицій ведення війни, з урахуванням того, що то був логістичний шлях, який ми зобов'язані були перерізати ворогу, певні такі заходи, відповідно, здійснювали. Однак деталі назагал не скажу,

– зауважив Малюк.

Зверніть увагу! В Україні ніколи не приховували бажання знищити Кримський міст. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко наголошував, що його обов'язково зруйнують.

Глава СБУ додав, що окупанти ув'язнили більш як 20 своїх співгромадян та "інкримінують кожному з них певну співучасть в тому всьому процесі". Малюк закликав не обговорювати цю ситуацію, а "краще за всім цим спостерігати".

Яка ще операція була спланована СБУ

Також він розповів, що успішна атака морських дронів на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті в жовтні минулого року була спланованою спецоперацією СБУ.

Що цьому передувало