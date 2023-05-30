Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что все вопросы, касающиеся использования Storm Shadow – в компетенции Вооруженных сил Украины. Они ведь знают, что делать, когда и как. И какие именно объекты должны быть поражены в первую очередь. Об этом он рассказал 24 Канала.

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Не нужно торопиться

Одно время очередь дойдет до всех объектов, которые будут представлять для нас угрозу.

"Все впереди и не нужно спешить. Особенно в таких очень чувствительных вопросах, к которым нужно тщательно готовиться, чтобы получить стопроцентный результат", – отметил Данилов.

Украина не воюет с российским населением

ВСУ должен получить F-16 и тогда будет теоретически сбивать над Каспийским морем Ту-95, который запускает крылатые ракеты по Украине.

Если есть угроза жизни украинским гражданам, у нас нет ограничения, как мы должны действовать,

– подчеркнул он.

Данилов отметил, что Украина не сражается с российским гражданским населением, является инфраструктурными объектами России.

"Если говорится о поражении, то с нашей стороны мы можем нанести удары только по вражеским военным объектам, которые могут наносить нам вред, или убивать наших граждан", - отметил секретарь СНБО.