Радостные новости сообщили в воздушных силах ВСУ. Там отметили, что вражеский вертолет был ликвидирован примерно в 21:00.
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Около 21:00 на донецком направлении подразделением Воздушных сил уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52. Горите в аду,
– говорится в сообщении командования.
Российская сторона о потерях техники не сообщает.
Добавим, что российские захватчики на войне в Украине потеряли в пять раз больше вертолетов, чем в Ичкерии. Хотя русско-чеченские войны продолжались с 1994 по 1996 год и с 1999 по 2009 год. Да, только недавно – 14 июня – наши военные на Таврическом направлении уничтожили вертолет и много вражеской техники.
Потери врага поражают
Только за минувшие сутки наши защитники ликвидировали 590 оккупантов. Всего же с начала полномасштабного вторжения "вторая армия мира" сократилась на 218,5 тысячи военных. Кроме того, враг несет значительные потери в технике:
- танков – 3 965;
- боевых бронированных машин – 7683;
- артиллерийских систем – 3 812;
- РСЗО – 606;
- средств ПВО – 364;
- самолетов – 314;
- вертолетов – 301;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3357;
- крылатых ракет – 1199;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6519;
- специальной техники – 519.