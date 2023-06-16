Радостные новости сообщили в воздушных силах ВСУ. Там отметили, что вражеский вертолет был ликвидирован примерно в 21:00.

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Около 21:00 на донецком направлении подразделением Воздушных сил уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52. Горите в аду,

– говорится в сообщении командования.

Российская сторона о потерях техники не сообщает.

Любопытно! По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России украинские войска сбили более 300 российских вертолетов.

Добавим, что российские захватчики на войне в Украине потеряли в пять раз больше вертолетов, чем в Ичкерии. Хотя русско-чеченские войны продолжались с 1994 по 1996 год и с 1999 по 2009 год. Да, только недавно – 14 июня – наши военные на Таврическом направлении уничтожили вертолет и много вражеской техники.

Потери врага поражают

Только за минувшие сутки наши защитники ликвидировали 590 оккупантов. Всего же с начала полномасштабного вторжения "вторая армия мира" сократилась на 218,5 тысячи военных. Кроме того, враг несет значительные потери в технике: