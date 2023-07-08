Безумовно, головнокомандувач ЗСУ є яскравою постаттю нашої держави: у світі його називають "залізним генералом", а вороги тремтять, лише почувши його ім'я. Що відомо про Валерія Залужного, а також хто привітав з визначною подією генерала – розбирався 24 Канал.

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Цікаві факти про Валерія Залужного

Свій пост головнокомандувача Збройних Сил Валерій Залужний зайняв ще у 2021 році, попри це, його ім'я стало широко відомим вже з початком повномасштабної війни.



Залужний у дитинстві / Фото з мережі

У світі широко відзначають професіоналізм генерала, зокрема, офіцер Національної гвардії Віталій Марків в інтерв'ю The Financial Times сказав, що Залужний дуже добре знає ворога. Також генерал доволі швидко адаптується до мінливих обставин і часто маневрує діями нашої армії на полі бою.

Про успіхи Залужного висловлювався й ексміністр оборони Андрій Загороднюк. Він зазначив, що новий головнокомандувач ЗСУ є "людиною нового складу", яка не боїться реформувати армію.



Залужний у молодості / Фото з мережі

Оцінив українського генерала й голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. За його словами, український головнокомандувач може швидко реагувати на рухи й невдачі армії Росії.

Сам Валерій Залужний відзначав, що хоче змінити українську армію, зокрема, відвести її від "совкових порядків".

Залужний пожертвував мільйон українській армії

Генерал зробив щедру пожертву українській армії. Він задонатив 1 мільйон доларів, який отримав у спадок від громадянина США українського походження Грегорі Степанця.

Про своє життя генерал говорив не так багато. Відомо, що він народився у місті Звягель на Житомирщині, успішно закінчив національну академію оборони України із золотою медаллю, та навіть був нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії.

Крім цього Залужний став першим військовим, якого помістили на обкладинку американського журналу Time. Також головнокомандувач ЗСУ щасливий у шлюбі та має двох доньок.



Залужний на обкладинці журналу Time / Фото з мережі

Як Залужного привітали у мережі

Одним із перших привітав генерала начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала. Військовий зазначив, що з Залужним їх пов'язує доволі довга служба та дружба, крім цього, Шаптала подякував головнокомандувачу ЗСУ за надійність та службу його країні, а також запевнив, що до кінця підтримуватиме його у боротьбі проти окупантів.

Шаптала привітав з днем народження Залужного / Фото з фейсбук-сторінки Генштабу ЗСУ

Також привітав Залужного й командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. Він побажав генералові міцної витримки та сил, а також, щоб до його наступного дня народження настала довгоочікувана перемога над російською армією.

Сирський побажав Залужному перемоги до наступного дня народження / Фото з телеграм-каналу Олександра Сирського

Теплі слова побажали Залужному і в СтратКомі ЗСУ. Там наголосили, що головнокомандувач ЗСУ є людиною, від стійкості та хисту якої зараз залежить майбутнє країни. Військові побажали Залужному "козацького здоров'я" і сил "знищити будь-яке чудовисько"

У СтратКомі привітали Залужного / Фото з телеграм-каналу СтратКому ЗСУ

До привітань долучилася й посол України у Сполучених Штатах Оксана Макарова. Вона побажала Залужному многая літа і зазначила, що вже має "список подарунків" над яким працюватиме з США.

Макарова працюватиме над "списком подарунків" Залужному у США / Фото з фейсбук-сторінки Оксани Макарової

Командувач оперативно-стратегічно угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський також написав щирі вітання головнокомандувачу ЗСУ. Тарнавський побажав здоров'я, сили та успіхів у боротьбі з російським ворогом, а також запевнив, що перемога обов'язково буде.

Тарнавський привітав Залужного з ювілеєм / Відео з телеграм-каналу Олександра Тарнавського

Згодом привітав Залужного і мер Києва Віталій Кличко. Він наголосив, що 50 років це "екватор", а попереду "ще найкраще та найпереможніше". Він також побажав Залужному многая літа й підкреслив, що саме головнокомандувач ЗСУ здобуває перемогу Україні.

Кличко побажав многая літа Залужному / Фото з телеграм-каналу Віталія Кличка

Яскраве привітання виклав у мережу голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук. Зокрема, на кадрах оркестр 93 ОмБр виконує цікаву патріотичну пісню, в якій зазначили, що "Залужний наш батько, а ЗСУ – сім'я"

Братчук виклав цікаве привітання для Залужного / Відео з телеграм-каналу Сергія Братчука

До привітань з днем народження долучилися й користувачі мережі. Зокрема, вони відзначили мужність та незламність генерала, а також навели кілька цікавих фактів.

Цікаві факти про Залужного / Фото з твітеру @Lizvetoczka

Люди також відзначили й певну містику в дні народженні Залужного. Адже генералові виповнилося 50, коли в Україні триває 500 день війни.

Користувачі знайшли містику в дні народженні Залужного / Фото з твітеру @Denisovna0221

Звичайно, що цей день не обійшовся і без мемів. Зокрема, у мережі з'явилися фото, як Залужного вітають "хороші російські солдати".

"Хороші російські солдати" вітаю Залужного з ювілеєм / Фото з твітеру @GONI_memes

24 Канал приєднується до всіх вітань та висловлює найщиріші побажання головнокомандувачу Збройних Сил.

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