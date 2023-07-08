Так, військові Повітряних сил написали вітання Залужному на одній з ракет повітряного базування. Пілоти зазначили, що цю ракету незабаром побачать і російські загарбники.

Дивіться також Російські полонені привітали Залужного з ювілеєм: що побажали генералові окупанти

Оригінальне привітання Залужному від пілотів

Командувач Повітряних сил Микола Олещук виклав доволі цікаве привітання для головнокомандувача ЗСУ. Так, він наголосив, що пілоти вирішили оригінально привітати Залужного з 50-річчям на тлі американської керованої авіабомби JDAM-ER.



Пілоти яскраво привітали Залужного з ювілеєм / Фото Повітряних сил ЗСУ

Він наголосив, що особисто підтримує такий "подарунок".

"Мертві росіяни" – справді найкращий подарунок,

– наголосив Олещук.

Наостанок він зазначив, що також приєднується до всіх вітань та побажань, які вже сказали українському генералові. Він також наголосив, що всі разом українці точно здобудуть перемогу у війні з Росією.

Що відомо про "розумні" крилаті бомби JDAM-ER Це американська розробка – комплект наведення, що перетворює "звичайний" снаряд на "розумний". Ці бомби використовують у наявних в Україні винищувачі.

Дальність ураження JDAM-ER – 45 миль, тобто 72,4 кілометра, а авіаційне базування дозволяє висунутись значно далі, ніж дозволяють колісні або гусеничні апарати.

JDAM має велику вагу та ударну силу. Крила кріпляться до авіаційних некерованих бомб, масою від 220 до 900 кілограмів. Таким чином, ефект від застосування JDAM буде значно більшим.

Разом з самою бомбою комплект наведення коштує в районі 30 000 доларів.

Залужний святкує свій ювілей