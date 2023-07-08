Це місто Звягель, яке до 2022 року мало назву Новоград-Волинський. Тут про головнокомандувача дуже добре пам'ятають і пишаються тим, чого він досяг у своїх військовій кар'єрі.

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Залужний з дитинства хотів стати військовим

Раніше місто Звягель було відоме, як батьківщина української письменниці Лесі Українки. Тепер же містяни пишаються ще однією особистістю – Валерієм Залужним.

Варто зазначити, що у Звягелі багато військових частин, тому самі жителі називають його "містом військових". Родина Залужних теж має свою династію військових, адже як головнокомандувач ЗСУ, так і його батько – офіцери.

Сам Залужний навчався у місцевій школі №9, навчальний заклад для дітей робітників і залізничників. Генерала доволі добре пам'ятає його вчителька молодших класів, 79-річна Тетяна Шатульська. Жінка розповіла, що знає Залужного ще з самого дитинства, коли він ще не був школярем.

Ми жили на одній вулиці, тому Валєра мене знав і йти до школи не боявся. Хоча деякі діти плакали, звісно. Зразу сказав, що хоче сісти за другу парту посередині,

– згадує Шатульська.

Жінка говорить, що малим Залужний знав уже букви, а також швидко навчився читати. Крім цього, вона зазначила, що він був дуже спокійним у школі.



Перша вчителька Залужного Тетяна Шатульська / Фото Громадського

"Дуже відповідальний, треба реферат, він не затягує, не забуває. Прийдеш до них додому: все по поличках, підручники обгорнуті. Коли я їх випустила, ще років 2 – 3 цікавилася у вчителів середньої школи як мої й застерігала їх, щоб вони не зіпсували дітей", – сказала перша вчителька Залужного.

Вона також зазначила, що ще тоді помітила, що із Залужного будуть люди, бо він наполегливий. Саме тоді він і сказав, що хоче стати військовим, як і його батько.

Яким був Залужний у середній школі

Журналісти також поспілкувалися з класною керівницею Залужного у середній школі – Ольгою Антоненко. Вона погано пам'ятає Залужного в школі, адже минуло понад 30 років. Але, розуміючи, що щось треба розповісти, приготувала цілу характеристику про генерала.

Батьки виховали хлопця дуже добре, він допомагав товаришам, усі доручення виконував із честю, у складних ситуаціях був розсудливим, вчився добре (переважно на "3" и "4" за п'ятибальною системою – 24 Канал), шкідливих звичок не мав,

– зауважила Антоненко.

Класна керівниця Залужного Ольга Антоненко / Фото Громадського

На цій розмові була також присутня й однокласниця Залужного Жанна Васянович. Вона зазначила, що лідерські якості в школі у нього ще не проявилися.

"Середнячок. Не хуліган і не відмінник. Згадати, як вирізнявся саме він, важко. Якщо пакостили, то всі. Якщо тікати з уроку, то разом. Але якщо в похід із ночівлею, на екскурсію, змагання, то теж усі. Він і у футбол грав, і на лижах з хлопцями літав", – сказала Васянович.



Однокласниця Залужного Жанна Васянович / Фото Громадського

Журналістам також вдалося подивитися чорно-білі фото з 8 і 9 класу. Вчителька згадує, що це був її найкращий клас.

Жодних казусів. Якщо і траплялося щось незначне, скажімо, хтось не вивчив урок, я йшла додому. А батьки не пропускали збори. У ті часи був міцний зв'язок батьків і школи,

– розповіла Антоненко.

Літня жінка наголосила, що коли її учень став генералом, то вона оголосила про це всім сусідам. Вона дуже радіє, коли її діти чогось досягають в житті.

Дівчата називали Залужного – Валєрчиком

Однокласниця Залужного Жанна Васянович також зазначила, що головнокомандувач ЗСУ подобався дівчатам у школі. Адже він був рослий, спортивний, високий, кучерявий, та мав гарну зачіску.

"Умів пожартувати. Активіст у збиранні брухту й макулатури, Якось нас як переможців відправили до Ленінграда на кілька днів (теперішній Санкт-Петербург у Росії – 24 Канал). Їхали ми в плацкарті, а на полиці під стелею стояли фрукти в ящиках, очевидно на продаж. І так нам пахли ті абрикоси чи персики, що хлопці таки по них полізли й усім нам дістали. Об'їлися, на ранок животи боліли", — сказала вона.

Інший однокласник Залужного Сергій Степанюк, який був найкращим шкільним другом Валерія Залужного розповів, що дівчата ніжно називали генерала у школі – Валєрчиком.

Ну, якщо вони назвали його солоденько "Валєрчик", то як ви думаєте? Відразу приклеїлося. І досі так кличемо. Я думаю, дівчата ним цікавилися більше, ніж він ними, – зі сміхом каже Степанюк.

Фотографії з Залужним у молодості / Фото Громадського

Він також зазначив, що у шкільні часи Залужного не цікавило громадське життя, однак він любив допомагати літнім людям чи працювати фізично. Крім цього, він завжди виконував завдання, якщо його про це прохали.

Залужний завжди був спокійним

У машинобудівному технікумі у Звягелі, який зараз є політехнічним фаховим коледжем, Валерій Залужний навчався з 16 до 19 років. Його спеціальність звучала так: "технічне обслуговування: ремонт сільськогосподарського обладнання".

Зазвичай, цю освіту викидають з офіційних біографій Головнокомандувача, залишаючи лише військові. І це незаслужено. Бо саме в технікумі він пройшов юнацьке становлення.

В архівах збереглася його особова справа, у якій свідоцтво про 8-річну освіту, вступний диктант з української мови, написаний на трійку, заліковка з дедалі кращими оцінками.

Спогадами про "залізного генерала" поділився і викладач з технічної механіки Броніслав Пекарський. Він наголосив, що усвідомлює всю відповідальність свого статусу за навчання такого студента.

"Високий, стрункий, спокійний. Він хоч і серйозний, але не похмурий, такий живий. Було приємно спілкуватися, він людина з відчуттям власної гідності. Предмет знав на відмінно", – сказав Пекарський.

У технікумі збереглися багато речей, пов'язаних з Залужним / Фото Громадського

Інший викладач — Віктор Ваховський бачив Залужного щодня, хоч і не викладав у нього. За його словами, він був врівноваженим, а також доволі спортивним.



Викладач коледжу, де навчався Залужний, Віктор Ваховський / Фото Громадського

У нього був високий рівень знань, наполегливість. Такі чогось досягають у житті,

– наголосив він.

У технікумі також зберігся курсовий проєкт, розроблений студентом Залужним. Такі роботи зазвичай зберігаються 3-5 років. А цьому 31. Залишили як взірець.

Генерал ніколи не був ідеальним

У коледжі завідувачем котельні працює друг і одногрупник Залужного Олександр Пивовар. Він наголосив, що Залужний був таким же, як і всі.

"Людина як людина. Єдине, що навчання у Валєри йшло з льоту. Він ніколи нічого не зубрив, не був заучкою. Усю групу тягнув. Коли ми вчотирьох робили дипломний проєкт, ночами не спали, а він там теорію диктував. Молодець, хороша людина", – сказав він.

У 90-х інколи вимикали опалення і хлопці ходили з пар "тягати залізо" до спортзалу. Після занять їх гукали в компанії "по 100 грамів", але друзі відмахувалися і йшли в гараж до техніки.

Пивовар також підтвердив, що Валерій усі роки збирався йти вчитися на військового. І його теж підбив вступати до Одеського інституту Сухопутних військ. Також долю військового Залужному прорік і головний механік в одній з військових частин міста.

Він Афган пройшов, полковник у відставці. То він постійно повторював, що Валєра буде генералом. Більше нікому такого не казав,

– додав Пивовар.

Попри це, сам Пивовар до Одеси не вступив, а Залужний продовжив свій військовий шлях.

Юнацькі роки сформували Залужного

Уже в дорослому віці однокласники бачать Залужного рідко. Він лише кілька разів приїздив на зустрічі. Але наголошував, що все має бути по-людськи і обов'язково запрошував вчителів.

"Хоч і виріс він у військовій кар'єрі, але людські якості не змінилися. Уважний, простий. Танцював. Алкоголь помірно пив, а коли хлопці курили, не виходив з ними", – згадує Жанна Васянович.

Однокласник Залужного Сергій Степанюк уважає, що саме школа заклала основи людських цінностей у нього.

Те, що на такому високому посту в нього все виходить, у нас не викликає сумнівів. З тих скалок дитячих спогадів виринає впевненість, що наш Валєрчик може робити справу чесно, спокійно, тихо,

– сказав він.

Пивовар та Залужний і зараз дружать. Олександр каже, востаннє зідзвонювалися тижнів зо три тому. На воєнні теми не говорять. До вторгнення Залужний рідко був у Звягелі – може, раз на пів року, і то на дві години.

Він також зазначив, що Залужний заслужив свою посаду, адже довго до цього йшов. Крім того, "залізний генерал" дійсно змінив українську армію.

"Він генерал нового покоління. Сподіваюся, з ним наша армія буде натовською. Мені дуже радісно за нього. Щодо образу Залужного, то він створений на тих рисах, які в нього є. Це не штучна, чужа маска", – сказав Пивовар.

Наостанок друг Залужного сказав, що, йдучи до церкви, він ставить свічки за здоров'я всіх рідних та знайомих військових. І за Залужного. Він наголосив, що "не буде Валєри, то чи будемо всі ми".