Анатолій Штефан розкрив позивний головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Зробив він це у своєму дописі в соцмережах за 9 липня.

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Який позивний у Залужного

Військовий та блогер зізнався, що у головнокомандувача ЗСУ позивний "Волонтер".

Хто не знає, позивний Главкома "Волонтер". Гадаю, що не потрібно роз'яснювати чому,

– написав він.

Чому в Залужного такий незвичний позивний, достеменно невідомо. Іноді за військовими можуть історично закріплюватися їхні перші позивні з таблиці. Також соцмережами шириться версія, що Залужний міг волонтерити, коли був заступником командувача сектора С та мав на це час. На користь цієї версії свідчить той факт, що на початку 2023 року головнокомандувач ЗСУ пожертвував нашій армії 1 мільйон доларів, який він успадкував від американця українського походження.

Штефан супроводив свій допис роботами Віктора Білоуса. На них Залізний генерал зображений в образі культового персонажа з "Зоряних Війн". Це є відсиланням на незвичайну нашивку з Малюком Йодою (за іншою версією – Ґроґу) на бронежилеті головнокомандувача ЗСУ. На кадрах можна побачити його позивний.

Залужний в образі Йоди / Фото Віктора Білоуса



До слова, за самим Штефаном закріпився позивний "Штірліц".

Залужному нещодавно виконалося 50 років