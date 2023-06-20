Фотографию опубликовала Наталья Сад – спикера Укроборонпрома. Она и сообщила, что испытания прошли успешно.
Обратите внимание Студенты вузов и профтехов будут проходить практику в "Укроборонпроме"
После успешного применения нашего беспилотника на 1000 километров,
– подписала фото Сад.
Фото, сделанное после успешного испытания / Наталка Сад
Украина работает над изготовлением дронов
Ранее Владимир Зеленский подписал важные для производства дронов указы. Речь идет об отмене НДС и ввозной пошлины на комплектующие для них. Михаил Федоров подчеркнул, что этим Украина делает важный следующий шаг к масштабированию производства дронов.
Это следующий шаг к масштабированию производства дронов. Прямо сейчас Силам обороны нужны тысячи беспилотников,
– пишет Федоров.
Он объяснил, что теперь импортеров освобождают от оплаты:
- материалов;
- узлов;
- агрегатов;
- оборудование;
- комплектующих для БПЛА.