Таким образом в Украине хотят популяризировать профессии оборонного сектора среди молодежи. А также впоследствии обеспечить омоложение коллективов предприятий и осовременить производство.
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Студенты смогут проходить практику в "Укроборонпроме"
Соглашение также предусматривает разработку образовательных программ по дуальной форме. Они будут направлены на подготовку специалистов в соответствии с потребностями оборонных предприятий и их дальнейшим трудоустройством.
В "Укроборонпроме" также рассказали, что с начала полномасштабного вторжения практику или стажировку на предприятиях госконцерна прошли около 2 тысяч студентов. Треть из них там трудоустроили.
Глава МОН Оксен Лисовой говорит: украинская молодежь "имеет множество идей и желания развиваться в оборонной сфере".
Наша задача – помочь им это сделать наиболее эффективным способом: реализовать себя, свои идеи и заодно внести вклад в победу,
– акцентировал министр.
Кстати, гендиректор концерна Юрий Гусев считает, что украинский ОПК в будущем может стать драйвером экономики.
К теме Лисовой рассказал, как украинские вузы могут конкурировать с европейскими
Каковы приоритеты в подготовке к новому учебному году
Глава правительства Украины Денис Шмигаль назвал пять приоритетов при подготовке к учебному году 2023-2024.
- безопасность;
- очное обучение там, где это возможно;
- доступность;
- восстановление разрушенного;
- продолжение реформы НУШ