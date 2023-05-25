Таким образом в Украине хотят популяризировать профессии оборонного сектора среди молодежи. А также впоследствии обеспечить омоложение коллективов предприятий и осовременить производство.

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Студенты смогут проходить практику в "Укроборонпроме"

Соглашение также предусматривает разработку образовательных программ по дуальной форме. Они будут направлены на подготовку специалистов в соответствии с потребностями оборонных предприятий и их дальнейшим трудоустройством.

В "Укроборонпроме" также рассказали, что с начала полномасштабного вторжения практику или стажировку на предприятиях госконцерна прошли около 2 тысяч студентов. Треть из них там трудоустроили.

Глава МОН Оксен Лисовой говорит: украинская молодежь "имеет множество идей и желания развиваться в оборонной сфере".

Наша задача – помочь им это сделать наиболее эффективным способом: реализовать себя, свои идеи и заодно внести вклад в победу,

– акцентировал министр.

Кстати, гендиректор концерна Юрий Гусев считает, что украинский ОПК в будущем может стать драйвером экономики.

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Каковы приоритеты в подготовке к новому учебному году

Глава правительства Украины Денис Шмигаль назвал пять приоритетов при подготовке к учебному году 2023-2024.