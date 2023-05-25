Об этом заявил глава правительства Денис Шмигаль во время совещания. И подчеркнул, что говорится о будущем Украины.

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Шмигаль назвал приоритеты в подготовке к новому учебному году

Шмигаль акцентировал, что при подготовке к следующему учебному году министерства и ОВА должны сосредоточиться на пяти приоритетных направлениях:

безопасность;

очное обучение там, где это возможно;

доступность;

восстановление разрушенного;

продолжение реформы Новой украинской школы.

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Сколько школ в Украине имеет укрытие

Глава МОН Оксен Лисовой рассказал, что почти 75% школ в Украине имеют укрытие. В очном формате работает 36% школ, 29% – в режиме онлайн и 35% – в смешанном формате.

Правительство уже направило в местные бюджеты 1,5 миллиарда гривен на обустройство укрытий, уточнил Шмигаль.

При этом премьер поручил согласовать единые параметры по обустройству хранилищ в учебных заведениях. Также МОН должен определить те учебные заведения, которые в условиях военного положения могут работать очно.