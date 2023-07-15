Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час пресконференції розповів про масштаби постачання зброї Україні, передає 24 Канал. Він заявив, що за 5 років наша держава отримає від ФРН озброєння на 17 мільярдів євро.

Читайте також Результат вже бачили: що у Повітряних силах кажуть про SCALP-EG, які надає Франція

Допомога від Німеччини не вщухає

Шольц вкотре наголосив, що Німеччина – друга після США у підтримці України. Зокрема це стосується військової допомоги. Водночас він наголосив, що повномасштабне вторгнення Росії надалі "дуже сильно хвилює всіх нас".

З початку війни та приблизно до 2027 року, можливо, ми витратимо 17 мільярдів євро лише на постачання зброї, яку ми з Німеччини фінансуємо для України,

– зауважив він.

Україна надалі отримує озброєння

Нагадаємо, що майже три тижні тому на Конференції з відбудови України у Лондоні виступила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок. За її словами, Німеччина виділить 381 мільйон євро фінансової допомоги. Здебільшого ці кошти підуть на закриття гуманітарних потреб українців. Крім того, стало відомо, що Берлін планує надати Україні ще 45 зенітних установок Gepard.

Але і це ще не все. 13 липня уряд Німеччини оголосив новий пакет військової допомоги. До нього увійшло безліч одиниць важливої для України техніки. Зокрема, ЗРК IRIS-T SLM, важка транспортна техніка, "зенітки" проти "Шахедів" та інших безпілотників, боєприпаси та інше.

Попри це у Німеччині озвучили долю передачі далекобійних ракет. За словами міністра оборони ФРН, Україна отримає Taurus.

Чому Україні не передадуть Taurus