Деталі Юрій Ігнат – речник Повітряних сил ЗСУ – розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Він наголосив, що в Україні з'явилися крилаті ракети: британські та французькі.
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Ігнат наголосив, що це – спільна розробка. Речник Повітряних сил ЗСУ додав, що у Великій Британії вона називається Storm Shadow, а у Франції – SCALP-EG.
Ракета – крилата, потужна. Ракета вже показала результати. Всі їх бачили. Б'є далеко, б'є точно, б'є без шансів для окупантів. Нам треба багато. Їх багато не буває,
– наголосив Ігнат.
Він додав, що Україні також потрібні балістичні ракети ATACMS.
Що відомо про SCALP-EG
- Ракета SCALP-EG може подолати відстань до 560 кілометрів. Дозвукова швидкість становить тисячу кілометрів за годину. Загальна вага – 1,3 тонни. Бойова астина – 450 кілограмів.
- Ракета – складна ціль для збивання засобами протиповітряної та протиракетної оборони.
- Летить на висоті 30 – 40 метрів над землею.