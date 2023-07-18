Повідомляють, що цього разу мовиться про 1,3 мільярда доларів. Зокрема, туди увійдуть системи боротьби з безпілотниками, вибухові дрони та боєприпаси.

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Сполучені Штати оголосить про нову військову допомогу Києву на суму 1,3 мільярда доларів США найближчими днями,

– мовиться у повідомленні.

За даними американських чиновників, Україні можуть надати системи ППО VAMPIRE, а також – дрони-камікадзе Phoenix Ghost та Switchblade. Також мовиться про радари, сенсори та аналітичні системи.

Зауважте! Олександр Сирський підтвердив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси. Їх зможуть застосувати вже через декілька днів.

Німеччина заявила про колосальну підтримку

Олаф Шольц заявив, що Німеччина – друга після США у підтримці України. Він анонсував потужне продовження підтримки України.

"З початку війни та приблизно до 2027 року, можливо, ми витратимо 17 мільярдів євро лише на постачання зброї, яку ми з Німеччини фінансуємо для України", – мовиться у повідомленні.

Цивілізований світ підтримує Україну у її боротьбі за свою свободу.