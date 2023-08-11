Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

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Уламки збитих ракет впали біля лікарні

Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що уламки впали на території дитячої лікарні в Оболонському районі. За його словами, уламків ракет було декілька.

На територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети. Постраждалих та руйнувань немає. Екстренні служби слідують на місце,

– заявив Кличко.

Перед цим у Києві чули щонайменше 2 потужні вибухи. У мережі попередньо повідомляли про роботу систем та засобів ППО.

До слова, у мережі повідомляли про кілька груп пусків ракет. Зокрема вибухи також чули й у Вінницькій та Хмельницькій областях.