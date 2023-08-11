Про вибухи повідомили кореспонденти 24 Каналу о 10:00. За кілька хвилин до цього у Повітряних силах попередили про запуск аеробалістичних ракет "Кинджал" у напрямку столиці.
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Вибухи підтвердив і мер столиці Віталій Кличко. Він закликав киян перебувати в укриттях.
"Вибухи в місті. Перебувайте в укриттях!" – написав він.
У Києві працює ППО
Також у КМВА повідомили про роботи протиповітряної оборони. Зокрема, начальник адміністрації Сергій Попко наголосив, що ракетна небезпека триває.
У столиці працює ППО. Ракетна небезпека триває! Залишайтеся в укриттях!
– ідеться у повідомленні.
Уже відомо, що уламки збитої ракети впали на території дитячої лікарні у Києві. Наразі повідомлень про постраждалих не було. На місці працюють рятувальні служби.
Ворог атакує "Кинджалами"
Окрім столиці, про гучні вибухи повідомили жителі Хмельницького та Вінниці.
Повітряну тривогу почали оголошувати о 9:59. За даними військових, з аеродрому Саваслейка (Нижегородська область Росії) злетів російський МіГ-31К.
Відбій повітряної тривоги у столиці та решти областях – оголосили о 10:30.
До теми Що відомо про літак МіГ-31К, який несе ракети "Кинджал"
Зауважимо, що кілька днів тому ворогу уже атакував Україну "Кинджалами": 5 серпня російські військові випустили три "Кинджали". Тоді у Повітряних Силах заявили, що не будуть оприлюднювати інформацію що "Кинджалів".
Також 26 липня росіяни 4 "Кинджалами" завдали удару по Хмельницькій області.