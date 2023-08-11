О взрывах сообщили корреспонденты 24 Канала в 10:00. За несколько минут до этого в Воздушных силах предупредили о возможном запуске аэробалистических ракет "Кинжал" в направлении столицы.

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Внимание! Снимать работу ПВО – категорически запрещено.

Взрывы подтвердил и мэр столицы Виталий Кличко. Он призвал киевлян находиться в укрытиях.

"Взрывы в городе. Находитесь в укрытиях!" – написал он.

В Киеве работает ПВО

Также в КМВА сообщили о работах противовоздушной обороны. В частности начальник администрации Сергей Попко подчеркнул, что ракетная опасность продолжается.

В столице работает ПВО. Ракетная опасность продолжается! Оставайтесь в укрытиях!

– говорится в сообщении.

Уже известно, что обломки сбитой ракеты рухнули на территории детской больницы в Киеве. Сообщений о пострадавших пока не было. На месте работают спасательные службы.

Важно! Мониторинговые группы сообщают о третьем запуске в направлении Киевской области. Вероятно, Россия совершает реальные пуски и электронные, имитируя удары.

Враг атакует "Кинжалами"

Кроме столицы, о громких взрывах сообщили жители Хмельницкого и Винницы.

Воздушная тревога началась в 9:59. По данным военных, с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область России) взмыл российский МиГ-31К.

Отбой воздушной тревоги в столице и в других областях – объявили в 10:30.

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Отметим, что несколько дней назад врагу уже атаковал Украину "Кинжалами": 5 августа российские военные выпустили три "Кинжала". Тогда в Воздушных Силах заявили, что не будут обнародовать информацию "Кинжалов".

Также 26 июля россияне 4 "Кинжалами" нанесли удар по Хмельницкой области.