В пятницу, 11 августа, в Хмельницком и Виннице около 10:05 слышали звуки взрывов. Отметим, что тревога на всей территории Украины была объявлена в 09:50.
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ВСУ предупреждали о пусках "Кинжалов"
В Воздушных силах около 10:00 предупреждали о том, что россияне могли запустить аэробалистические ракеты типа Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К в направлении Киева. Через несколько минут местные жители столицы слышали 2 взрыва.
Также впоследствии появилась информация о повторных пусках таких ракет в направлении Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и других областей.
Слышны взрывы в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких,
– написал первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин около 10:18.
В Киеве упали обломки на территории больницы
Во время этой тревоги мэр столицы Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах. Через несколько минут он констатировал, что обломки российской ракеты упали на территории одной из детских больниц столицы. По предварительной информации, пострадавших или жертв нет – на месте работают соответствующие экстренные службы.
- Однако эта атака, как и все остальные, свидетельствует, что Украина противостоит террористам, для которых человеческие жизни ничего не стоят. Оккупанты способны запускать крылатые ракеты в направлении больниц, детских садов, подвергая опасности мирных граждан нашего государства.
- Очевидно, что смогут остановить этот ракетный террор только современные системы ПВО от Запада. Собственно, в последние месяцы Украина кричит о необходимости предоставления Воздушным силам многоцелевых истребителей F-16, которые могли бы сбивать российские воздушные цели.