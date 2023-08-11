В пятницу, 11 августа, в Хмельницком и Виннице около 10:05 слышали звуки взрывов. Отметим, что тревога на всей территории Украины была объявлена в 09:50.

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ВСУ предупреждали о пусках "Кинжалов"

В Воздушных силах около 10:00 предупреждали о том, что россияне могли запустить аэробалистические ракеты типа Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К в направлении Киева. Через несколько минут местные жители столицы слышали 2 взрыва.

Также впоследствии появилась информация о повторных пусках таких ракет в направлении Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и других областей.

Слышны взрывы в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких,

– написал первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин около 10:18.

Важно! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

В Киеве упали обломки на территории больницы

Во время этой тревоги мэр столицы Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах. Через несколько минут он констатировал, что обломки российской ракеты упали на территории одной из детских больниц столицы. По предварительной информации, пострадавших или жертв нет – на месте работают соответствующие экстренные службы.