Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. По предварительным данным, никто не пострадал.
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Обломки сбитых ракет упали возле больницы
Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что обломки рухнули на территории детской больницы в Оболонском районе. По его словам, обломков ракет было несколько.
На территорию одной из детских больниц столицы рухнули обломки ракеты. Пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы следуют на место,
– заявил Кличко.
Перед этим в Киеве слышали по меньшей мере 2 мощных взрыва. В сети предварительно сообщалось о работе систем и средств ПВО.
К слову, в сети сообщалось о нескольких группах пусков ракет. В частности, взрывы также слышали и в Винницкой и Хмельницкой областях.