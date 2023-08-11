В пятницу, 11 августа, мэр Киева Виталий Кличко рассказал о последствиях обстрела столицы захватчиками. По его словам, пострадали объекты в Оболонском районе.

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Последствия атаки на Киев

Известно, что взрывы прогремели в столице во время воздушной тревоги. Почти сразу появилась информация о том, что обломки одной из российских ракет упали на территории детской больницы. К счастью, никто не пострадал или погиб.

В то же время впоследствии стало известно, что на Богатырской улице на Петровке российская ракета повредила частное домовладение.

Кроме обломков ракеты, упавших на территорию одной из детских больниц столицы, обнаружены еще два места падения в Оболонском районе Киева. В частности, на улице Богатырской повреждена крыша частного дома,

– написал мэр Киева.

Кроме того, в результате этого удара в Оболонском районе обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов.

Пострадавших нет,

– лаконично констатировал Кличко.

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