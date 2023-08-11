У п'ятницю, 11 серпня, міський голова Києва Віталій Кличко розповів про наслідки обстрілу столиці загарбниками. За його словами, постраждали об'єкти саме в Оболонському районі.
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Наслідки атаки на Київ
Відомо, що вибухи пролунали в столиці під час повітряної тривоги. Майже одразу з'явилась інформація про те, що уламки однієї з російських ракет впали на території дитячої лікарні. На щастя, ніхто не постраждав чи загинув.
Водночас згодом стало відомо, що на Богатирській – вулиці на Петрівці – російська ракета пошкодила приватне домоволодіння.
Окрім уламків ракети, які впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці, виявлені ще два місця падіння в Оболонському районі Києва. Зокрема, на вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку,
– написав мер Києва.
Окрім того, внаслідок цього удару в Оболонському районі виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів.
Постраждалих немає,
– лаконічно констатував Кличко.
Повітряні сили писали про "Кинджали"
- Після оголошення тривоги по всій Україні вранці 11 серпня у Повітряних силах попередили, що ворог випустив аеробалістичні ракети типу "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К в напрямку Києва, тому варто залишатися в укриттях.
- Разом з тим згодом стало відомо про повторні пуски та загрозу для жителів Житомирської, Вінницької, Хмельницької, Чернівецької та Івано-Франківської областей нашої держави.
- Власне, як ми вже писали вище, вибухи прогриміли під час цієї тривоги в Києві, а також у Хмельницькому та Вінниці. Водночас згодом у Хмельницькій ОВА відзвітували про успішну роботу систем протиповітряної оборони.
- Зазначимо, що перед тим Росія застосовувала "Кинджали" по Україні 5 серпня. Тоді окупанти випустили по нашій державі три повітряні цілі такого типу.