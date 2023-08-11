Россияне продолжают терроризировать население Украины и прибегают ко всем методам. Российские "Кинжалы" продолжают убивать украинцев.
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Что известно о пусках
Около 10 часов утра Россия запустила 4 аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К. ВСУ удалось уничтожить одну ракету в пределах Киевской области.
Ракеты были запущены из Тульской и Липецкой областей. Они заходили в воздушное пространство Украины с северного направления и направлялись на юго-запад в район аэродрома "Коломыя" Ивано-Франковской области.
Воздушные Силы призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Атака "Кинжалами" на Украину
- В Киевской области около 10 часов утра прогремели 2 взрыва. Сообщается об успешной работе ПВО. Жертв в результате атаки нет.
- Обломок одной из ракет упал на территории детской больницы в Оболонском районе. Также обломки повредили частное домовладение.
- При обстреле Ивано-Франковской области погиб 8-летний мальчик. Ракета попала на территорию дома, где проживала семья с 3 детьми.
- Эксперт высказал мнение, что возможно оккупанты хотели поразить монумент "Родина-мать", на котором недавно начали устанавливать трезуб. Целью могла быть и штаб-квартира СБУ.