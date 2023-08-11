Россияне продолжают терроризировать население Украины и прибегают ко всем методам. Российские "Кинжалы" продолжают убивать украинцев.

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Что известно о пусках

Около 10 часов утра Россия запустила 4 аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К. ВСУ удалось уничтожить одну ракету в пределах Киевской области.

Ракеты были запущены из Тульской и Липецкой областей. Они заходили в воздушное пространство Украины с северного направления и направлялись на юго-запад в район аэродрома "Коломыя" Ивано-Франковской области.

Воздушные Силы призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Атака "Кинжалами" на Украину