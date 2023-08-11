Росіяни продовжують тероризувати населення Україні та вдаються до всіх методів. Російські "Кинджали" продовжують вбивати українців.

Дивіться також Російський "Кинджал" вбив 8-річного хлопчика на Прикарпатті: дитину не змогли врятувати

Що відомо про пуски

Близько 10 години ранку Росія запустила 4 аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К. ЗСУ вдалося знищити одну ракету в межах Київської області.

Ракети запустили з Тульської та Ліпецької областей. Вони заходили в повітряний простір України з північного напрямку та прямували на південний-захід у район аеродрому "Коломия" Івано-Франківської області.

Повітряні Сили закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Атак а "Кинджалами" на Україну