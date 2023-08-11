Унаслідок атаки загинула дитина. Лікарі намагалися зробити усе можливе, але врятувати її не вдалося.
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Росіяни цинічно атакували цивільну інфраструктуру
Очільниця ОВА Світлана Онищук повідомила, що окупанти завдали удару по цивільному об'єкту. Унаслідок атаки постраждали люди, серед яких була дитина.
Дитину у критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя не вдалося,
– повідомили в ОВА.
Деталі атаки не розголошуються. Разом з тим, Онищук закликала усіх українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже безпечного місця в Україні під час повномасштабного вторгнення окупантів та постійних обстрілів Росії немає ніде.
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Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що ворог завдав удару "Кинджалом" по Івано-Франківській області. Ракета влучила на території приватного будинку. Унаслідок цієї атаки загинув 8-річний хлопчик.
Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.
Масована атака по Україні 11 серпня: що відомо
- Зранку 11 серпня о 09:50 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку на всій території країни. Причиною цього став зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
- Вже о 09:59 було зафіксовано пуски перших ракет у напрямку Київської області. Згодом був ще один пуск ракет. Вибухи чули у кількох областях України – Київській, Хмельницькій та Вінницькій.
- Речник КМВА вже повідомив, що усі ракети "Кинджал", які летіли на столицю, були збиті. Проте остаточні цифри він називати не став.
- Віталій Кличко повідомив, що уламки збитих ракет впали на території дитячої лікарні в Оболонському районі. Крім того, виявлені ще два місця падіння в Оболонському районі Києва: на вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку, також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів.
- На щастя, у Києві під час ракетної атаки ніхто не постраждав. Також не зафіксовано критичних руйнувань інфраструктури.