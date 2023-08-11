В результате атаки погиб ребенок. Врачи пытались сделать все возможное, но спасти его не удалось.
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Глава ОВА Светлана Онищук сообщила, что оккупанты нанесли удар по гражданскому объекту. В результате атаки пострадали люди, среди которых был ребенок.
Ребенок в критическом состоянии был доставлен в больницу. Медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь не удалось,
– сообщили в ОВА.
Детали атаки не разглашаются. Вместе с тем Онищук призвала всех украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, ведь безопасного места в Украине во время полномасштабного вторжения оккупантов и постоянных обстрелов России нет нигде.
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Позже в Офисе генпрокурора сообщили, что враг нанес удар "Кинжал" по Ивано-Франковской области. Ракета попала на территории частного дома. В результате этой атаки погиб 8-летний мальчик.
Информация о других пострадавших уточняется.
Массированная атака по Украине 11 августа: что известно
- Утром 11 августа в 09:50 воздушные силы предупредили о ракетной опасности на всей территории страны. Причиной тому стал взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
- Уже в 09:59 были зафиксированы пуски первых ракет в направлении Киевской области. Потом был еще один пуск ракет. Взрывы слышали в нескольких областях Украины – Киевской, Хмельницкой и Винницкой.
- Спикер КМВА уже сообщил, что все летевшие на столицу ракеты "Кинжал" были сбиты. Однако окончательные цифры он называть не стал.
- Виталий Кличко сообщил, что обломки сбитых ракет упали на территории детской больницы в Оболонском районе. Кроме того, обнаружены еще два места падения в Оболонском районе Киева: на улице Богатырской повреждена крыша частного дома, также на Оболони обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов.
- К счастью, в Киеве во время ракетной атаки никто не пострадал. Также не зафиксированы критические разрушения инфраструктуры.