Про це 24 Каналу розповів експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко, зауваживши, що окупанти намагаються пристосуватися до того, що в українських сил ППО з'явилося більше новітніх ЗРК.

Дивіться також Оборонці неба: як Повітряні Сили ЗСУ завадили Росії захопити Україну та чого нам чекати взимку

Не варто відкидати і проблеми з дефіцитом в окупантів крилатих ракет. Раніше загарбники звикли бити в одному залпі по сотні "Калібрів". Зараз вони не здатні підтримувати такий темп. Але обстрілювати Україну окупанти все одно можуть.

Вони використовують різні типи ракет. Можуть бути одночасно і "Калібри", і протикорабельні "Онікси". "Кинджали" окупанти запускають, коли мають на меті цілити в стратегічні цілі. Це можна побачити з попередніх ударів по Старокостянтинову. Київ для них теж є такою ціллю,

– зауважив Жовтенко.

Очевидно, що окупанти намагаються вносити конструкторські зміни в ракети, щоб пробивати систему ППО. Можливо, через це вони почали також частіше використовувати ракети "Кинджал".

Дивіться розмову з Тарасом Жовтенком на ютубі 24 Каналу

Навіщо окупанти запустили "Кинджал" по Києву

Як наголосив Жовтенко, цілком можливо, що загарбники хотіли поцілити по монументу "Батьківщина-мати", на якому нещодавно почали встановлювати тризуб. Таку ж версію підтверджує і журналіст Денис Казанський.

Попри це, ціллю могла бути і штаб-квартира СБУ. Саме вона нещодавно взяла на себе відповідальність за цікаві інциденти з російськими кораблями у Чорному морі.

Теоретично ціллю могла бути штаб-квартира СБУ. Росіяни хотіли помститися за морську "бавовну". Думаю, що вони такі речі пам'ятають,

– зазначив Жовтенко.

Обстріл України 11 серпня: коротко