Ворожа аеробалістична ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім'я з трьома дітьми. Хлопчика в критичному стані було доставлено до лікарні.
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Дитину привезли у лікарню в критичному стані
Як розповіла очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося.
Також Світлана Онищук підтвердила влучання окупантів по цивільному об'єкту на Прикарпатті.