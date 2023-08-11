Ворожа аеробалістична ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім'я з трьома дітьми. Хлопчика в критичному стані було доставлено до лікарні.

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Дитину привезли у лікарню в критичному стані

Як розповіла очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося.

Також Світлана Онищук підтвердила влучання окупантів по цивільному об'єкту на Прикарпатті.