В эфире телемарафона глава Ровненской ОВА Виталий Коваль рассказал, что на нефтебазе хранилось много нефтепродуктов. Но угрозы населению нет. Об этом пишет 24 Канал.
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Россияне атаковали Ровненскую область
10 августа вражеские дроны были нацелены на Ровненскую область. Оккупанты попали в объект инфраструктуры – нефтебазу в Дубенском районе.
Сейчас там бушует пожар. К ликвидации последствий атаки привлечены 55 специалистов ГСЧС и следственной комиссии, привлечены 15 единиц техники и пожарный поезд.
Коваль сообщил, что очаг уже локализован, то есть он уже не увеличивается. Однако до полной ликвидации еще очень много времени.
Он также сообщил, что радиационный и химический фон в норме, угрозы для населения нет.
Эвакуационные мероприятия проводиться не будут,
– добавил он.
Что известно о ночной атаке
- Ночная атака "Шахедами" длилась 5 часов: с 23:00 до 4:00.
- В Воздушных силах сообщили, что россияне атаковали иранскими беспилотниками из северо-восточного направления из района Курска.
- Оккупанты выпустили по Украине 10 беспилотников, 7 из которых сбили силы ПВО.
- Кроме Ровненской области, под прицелом снова находилась Хмельницкая область. Местные власти поблагодарили ПВО за качественную работу.