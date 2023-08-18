Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Також ця частина міста межує з напрямком до Херсонщини та тимчасово окупованого Криму.

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Що відбувається у Мелітополі

Від ранку російські окупанти метушаться біля залізничного переїзду. За словами Федорова, вони отримали інформацію, що буцімто він замінований. Росіяни оглядають територію, зупиняють і перевіряють автівки – на місці утворився величезний затор.

Вчора "бавовна" завітала на берег Молочного Лиману, де ворог розташував свій тренувальний полігон для мобілізованих, сконцентрував техніку і склади з боєприпасами. Тобто йде ліквідація там, де ворог розповідав про тил і складний доступ,

– розповів міський голова.

Щодо так званого тилу, про який заявляють окупанти, інтенсивність бойових дій там за останні 2 місяці посилилися. Мовиться про такі райони як Бердянськ, Мелітополь, Приморськ.

"Там щоденно йде ліквідація ворогів", – наголосив Федоров.

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Як діють окупанти

Утім, росіяни продовжують будувати додаткові лінії оборони. Річку Молочну, яка розташовується поблизу Мелітополя, окупанти перетворюють на своєрідну захисну споруду.

"На їхню думку вона унеможливить прохід наших військ до Мелітополя. Але це точно їх (росіян – 24 Канал) не врятує", – підкреслив Іван Федоров.

Також окупанти продовжують будувати захисні споруди від Мелітополя до Криму, оскільки усвідомлюють, що ці території будуть звільнені.

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