Ситуацію з життя тимчасово окупованого міста розповіли очевидці. За їхніми словами, вона трапилась 12 серпня.
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Окупанти пристають до неповнолітніх у Мелітополі
До дівчини років 15 – 16 пристали двоє солдатів. Спершу робили їй компліменти, а потім уже почали лізти обійматися. Чоловік мій закричав: "Не чіпайте, це моя "онука" (спеціально, щоб відчепилися). Зараз поліцію викличу",
– розповіла очевидиця.
Після цього у відповідь один з окупантів почав говорити: "Батю, твоя поліція, твій радбез, твоя влада – це все Я. Тому нікуди ти не подзвониш. Сиди собі спокійно, поки є на чому, і не рипайся".
Поки окупант читав лекцію людям похилого віку, то дівчина змогла спокійно піти.
"Страшно, дуже страшно за наших дітей. Росіяни в Мелітополі тимчасово і їм байдуже до того, що вони творять! Вони не живуть за законами. Без совісті та честі!" – пояснила місцева мешканка.
Останні новини з окупованого Мелітополя
- Росіянам в тимчасово окупованому Мелітополі часто тривожно. Зокрема, 14 серпня у ворогів вибухи знищили тренувальну та військову базу.
- Буквально 12 серпня на трасі Мелітополь – Бердянськ в окупантів спалахнув паливозаправник. Через це вороги тимчасово закривали сухопутний коридор до окупованого Криму.
- Того ж таки 12 серпня у росіян лунали вибухи в районі окупованого Бердянська. Над містом здійнявся стовп диму. Петро Андрющенко заявив, що "бавовна" лунала, ймовірно, в районі порту.