Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, потужно "гриміло"з боку Приазов'я.

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Тренувальної бази окупантів більше немає

Як розповів Федоров, 13 серпня близько 16 години пролунав один надпотужний вибух, який чули мешканці Мелітополя, Приазовського та Якимівки.

Виявилось, що вибух стався поблизу селища Радіонівка. На цьому місці ворог розмістив свою тренувальну і військову базу.

Ймовірно, цієї бази вже немає, тому що після вибуху мешканці чули й детонацію,

– зазначив міський голова.

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