Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, мощно "гремело" со стороны Приазовья.
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Тренировочной базы оккупантов больше нет
Как рассказал Федоров, 13 августа около 16 часов прогремел один сверхмощный взрыв, который слышали жители Мелитополя, Приазовского и Акимовки.
Оказалось, что взрыв произошел вблизи поселка Радионовка. На этом месте враг разместил свою тренировочную и военную базу.
Вероятно, этой базы уже нет, потому что после взрыва жители слышали и детонацию,
– отметил городской голова.
Какая ситуация на Мелитопольщине: последние новости
- Напомним, что недавно на трассе Мелитополь – Бердянск. вспыхнул топливозаправщик врага. В результате временно, но закрывали сухопутный коридор в оккупированный Крым.
- На сегодняшний день город является военной базой, где враг постоянно размещает свои силы. За последнюю неделю оккупанты поселились в нескольких бизнес-центрах и производственных помещениях заводов. Несмотря на то, что количество вражеских войск в Мелитополе увеличивается, сопротивление россиянам на оккупированных территориях остается мощным.
- Оккупанты превратили самые популярные зоны отдыха на Азовском побережье в военные базы и общежития для пока живой силы. Так, в Кирилловке, где были миллионы отдыхающих в год, сейчас пляжи пусты, а гостиницы и базы отдыха заселены оккупантами, которые надеются, что вблизи моря их не достанут ВСУ.
- В Приазовском и Ботиево допуск к морю ограничен, ведь на побережье расположены военные базы оккупантов и личный состав врага.
- Бердянск заполненный российскими военными и спецслужбами. Так что отдыхать там просто опасно для жизни.