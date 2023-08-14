Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, мощно "гремело" со стороны Приазовья.

Смотрите также Мгновенная самоликвидация: на трассе Мелитополь – Бердянск горел топливозаправщик оккупантов

Тренировочной базы оккупантов больше нет

Как рассказал Федоров, 13 августа около 16 часов прогремел один сверхмощный взрыв, который слышали жители Мелитополя, Приазовского и Акимовки.

Оказалось, что взрыв произошел вблизи поселка Радионовка. На этом месте враг разместил свою тренировочную и военную базу.

Вероятно, этой базы уже нет, потому что после взрыва жители слышали и детонацию,

– отметил городской голова.

Какая ситуация на Мелитопольщине: последние новости