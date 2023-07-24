Одним из примеров является "хлопок" в Крыму 22 июля, где оккупанты потеряли склад боеприпасов и нефтебазу. Это привело к тому, что враг перекрывал железную дорогу и движение в целом. Об этом 24 Каналу рассказал городской глава Мелитополя Иван Федоров.

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Враг сделал из Мелитополя военную базу

"Россияне несут потери на Запорожской линии фронта, поэтому перебрасывают дополнительные резервы в сторону временно оккупированной Запорожской области", – сообщил мэр Мелитополя.

Так, сегодня город является военной базой, где враг постоянно размещает свои силы. За последнюю неделю оккупанты поселились в нескольких бизнес-центрах и производственных помещениях заводов. Несмотря на то, что количество вражеских войск в Мелитополе увеличивается, сопротивление россиянам на оккупированных территориях остается мощным.

Таким примером является село Мироновка в Мелитопольском районе. Там 19-летняя девушка продемонстрировала свою позицию и сорвала тряпку, которую враг называет российским флагом. К сожалению, девушка была арестована и теперь ей грозит заключение. Украина сделает все возможное, чтобы помочь ей.

Федоров о ситуации в Мелитополе: смотрите видео

Россияне усилили фильтрацию

Оккупанты изрядно боятся "хлопка" на оккупированных территориях. После взрывов, которые там случаются, начинают обыски, перекрывают целые районы и ограничивают въезд и выезд. На этой неделе в одном из районов Мелитополя враг обыскивал гаражный кооператив в надежде найти нам укрытие ВСУ. Однако ничего не вышло.

Не только таким обысками они проявляют агрессию. На этой неделе оккупанты начали очередную волну фильтрации. На блокпостах они начали не только проверять мессенджеры, переписку, соцсети и фотографии. Теперь они докапываются, есть ли в плейлисте в смартфоне песни на украинском языке. Для них это также признак "терроризма",

– рассказал мэр Мелитополя.

Кроме того, россияне понимают, что эти люди просто не согласятся на сотрудничество с ними. Давление на украинцев в оккупации увеличивается с каждым днем.

Маркер, что люди ждут ВСУ

Также оккупанты приходят в бешенство, если во время обысков не находят у украинцев российского паспорта. Так, его отсутствие для врага является маркером того, что люди ждут ВСУ. Федоров назвал несколько способов, как захватчики заставляют местных получать паспорта страны-агрессора:

ограничили доступ к медицине, люди без российского паспорта не могут даже вызвать скорую;

запрет на выезд из Мелитополя.

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