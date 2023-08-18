Контейнеровоз Joseph Schulte під гонконзьким прапором, який вийшов із заблокованого Росією українського чорноморського порту на початку цього тижня.

Дивіться також Україна створила зерновий коридор: в ISW оцінили імовірність ескалації в Чорному морі

Судно понад рік стояло в порту Одеси

Журналісти повідомили, що Joseph Schulte наразі вже проходить через турецьку протоку Босфор. Місцеві мовники повідомили, що судно кине якір у порту Амбарли на півдні Стамбула.

Судно, яке скористалось українським чорноморським коридором, перебувало у порту Одеси з 23 лютого 2022 – воно зайшло за день до початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Володимир Зеленський наголосив, що вихід цього судна – важливий крок до відновлення судноплавства у Чорному морі.

Зазначимо, що минулого тижня Україна оголосила про "гуманітарний коридор" у Чорному морі для звільнення вантажних суден, які застрягли в українських портах після того, як Росія вийшла із зернової угоди.

Що відомо про український чорноморський коридор