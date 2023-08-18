Контейнеровоз Joseph Schulte под гонконгским флагом, вышедшим из заблокированного Россией украинского черноморского порта в начале этой недели.

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Судно больше года стояло в порту Одессы

Журналисты сообщили, что Joseph Schulte сейчас уже проходит через турецкий пролив Босфор. Местные вещатели сообщили, что судно бросит якорь в порту Амбарлы на юге Стамбула.

Судно, которое воспользовалось украинским черноморским коридором, находилось в порту Одессы с 23 февраля 2022 г. – оно зашло за день до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Владимир Зеленский подчеркнул, что выход этого судна – важный шаг к возобновлению судоходства в Черном море.

Отметим, что на прошлой неделе Украина объявила о "гуманитарном коридоре" в Черном море для освобождения грузовых судов, застрявших в украинских портах после того, как Россия вышла из зерновых соглашений.

Что известно об украинском черноморском коридоре