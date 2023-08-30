Соответствующие фото уже распространили в сети. Отмечали, что было громко неподалеку от военного аэродрома, передает 24 Канал.
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Взрывы слышали вблизи Джанкойского аэродрома
О двух мощных взрывах сообщили в половине 11 часов. Отметили, что они прозвучали в Джанкойском районе, однако, было слышно и в Красноперекопском.
Кстати, уже через 10 минут раздался еще один взрыв. В сети показали фото, сделанное в районе села Заречное под Джанкоем.
Кстати говоря Повреждены самолеты, закрыты аэропорты и стаи БПЛА: происходило в России ночью 30 августа
В Джанкое взрывы, работала вражеская ПВО / Фото из сети
Приблизительно в 5 километрах от Джанкойского аэродрома замечена работа "Пе-Ве-О". Ждем хороших новостей,
– заметили в "Оперативный ВСУ".
Взрывное утро для россиян и в Мариуполе
- Советник городского головы Петр Андрющенко сообщил, что утром 30 августа во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы.
- Работу российской противовоздушной обороны зафиксировали над Центральным и Кальмиским районами города. Вражеская авиация ушла из направления Ростов-на-Дону.