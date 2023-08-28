Дрони все ж змогли досягти села Перевальне, що в окупованому Криму. Росіяни вже класично повідомляли про успішну роботу ППО – проте знову їм це не допомогло.

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"Top Gun" у всій красі

Спільна операція ССО ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони називалася "Top Gun". За допомогою ударних дронів 25 серпня українським військовим вдалося уразити об’єкти 126 бригади берегової охорони Чорноморського флоту.

Під час атаки ЗСУ використали декілька безпілотників, які вразили місце дислокації зазначеного підрозділу. Той розташовувався в Перевальному, що в окупованому Криму. Відомо, що росіяни зазнали втрат – є як поранені, так і вбиті.

Складність проведення операції полягала в певних особливостях рельєфу місцевості. Та дрони вдало подолали маршрут і дійшли до цілей,

– написали в ССО.

Також українці додали фото одного з безпілотників, який зміг завдати значних збитків окупантам.

Операція пройшла успішно / ССО ЗСУ

Більше "бавовни" буде у Криму