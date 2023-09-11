Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, информирует 24 Канал. По ее словам, по состоянию на сегодняшний день под Бахмутом уже освобождены 49 квадратных километров.

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Какая ситуация на фронте

Как рассказала Маляр, ВСУ в течение прошлой недели освободили 2 квадратных километра на Бахмутском направлении.

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За прошедшую неделю освобожденная территория на Бахмутском направлении составила около 2 квадратных километров,

– заявила она.

Маляр подчеркнула, что за время контрнаступления ВСУ под Бахмутом на сегодняшний день освобождено уже 49 квадратных километров.

Кроме этого, ВСУ в течение прошлой недели освободили 1,5 квадратных километров на Юге. Маляр отметила, что украинские войска сталкиваются с серьезными препятствиями со стороны врага, но уже "кое-где прорвана первая линия обороны россиян" и "наши войска двигаются дальше".

"Есть продвижение, определенные успехи. За прошедшую неделю у нас на Юге 1,5 квадратных километров освобождены", – добавила заместитель министра обороны.

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