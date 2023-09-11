Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, информирует 24 Канал. По ее словам, по состоянию на сегодняшний день под Бахмутом уже освобождены 49 квадратных километров.
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Какая ситуация на фронте
Как рассказала Маляр, ВСУ в течение прошлой недели освободили 2 квадратных километра на Бахмутском направлении.
За прошедшую неделю освобожденная территория на Бахмутском направлении составила около 2 квадратных километров,
– заявила она.
Маляр подчеркнула, что за время контрнаступления ВСУ под Бахмутом на сегодняшний день освобождено уже 49 квадратных километров.
Кроме этого, ВСУ в течение прошлой недели освободили 1,5 квадратных километров на Юге. Маляр отметила, что украинские войска сталкиваются с серьезными препятствиями со стороны врага, но уже "кое-где прорвана первая линия обороны россиян" и "наши войска двигаются дальше".
"Есть продвижение, определенные успехи. За прошедшую неделю у нас на Юге 1,5 квадратных километров освобождены", – добавила заместитель министра обороны.
Контрнаступление ВСУ продолжается: последние новости
- Украинские войска освободили часть поселка Опытноее возле Авдеевки и имели успех возле Новомайорского, сообщила Маляр.
- Также в Минобороны говорят об успехе наших воинов в районе Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении.
- В Генштабе сообщили, что на 11 сентября на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны имеют инициативу, сдерживать врага, проводить штурмовые действия и метр за метром отвоевывать нашу землю.
- На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
- На Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады снабжения и наносить успешное поражение по тылам противника.
- А на Бахмутском направлении Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах, продолжаются жесткие бои.