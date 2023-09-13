Уничтожение вражеского пункта произошло на Бахмутском направлении. В сети обнародовали соответствующие кадры.
Обратите внимание Отбрасываем и продвигаемся вперед: ВСУ активно уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении
Уничтожен вражеский пункт управления БПЛА
Как стало известно, воинами 3 полка ССО был уничтожен российский пункт управления БПЛА. С этого базового лагеря велась корректировка и общая координация действиями расчетов БПЛА "ZALA" и "Ланцет".
Во время ведения аэроразведки на Бахмутском направлении операторами ССО обнаружен объект противника, осуществлено наблюдение и идентификацию целей,
– отметили защитники.
В результате точной работы артиллерии Сил обороны цель успешно была поражена.
Уничтожение российского пункта на Бахмутском направлении: смотрите видео
Актуальные потери оккупантов на фронте
По состоянию на 13 сентября за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще не менее 590 российских военных. А с 24 февраля 2022 года Россия потеряла на войне в Украине 270 350 своих солдат. Потери в технике:
- танков – 4 584,
- боевых бронированных машин – 8 792,
- артиллерийских систем – 5 902,
- РСЗО – 766,
- средств ПВО – 517,
- самолетов – 315,
- вертолетов – 316,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4 650,
- крылатых ракет – 1 455,
- кораблей и катеров – 19,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 444,
- специальной техники – 884.