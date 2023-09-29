ЗСУ тут продовжують виконувати поставлені завдання. Як розповів 24 Каналу заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов, наші воїни нарощують успіх на цьому напрямку.

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Що відбувається на Бахмутському напрямку

Кудряшов розповів, що загарбники мають певні проблеми у своїй смузі оборони, яка йде безпосередньо від Бахмута до Горлівки. Цю прогалину противнику організували Збройні Сили України, й вона сильно ускладнює лінію оборони росіян.

За його словами, під час стабілізаційних дій ЗСУ окупанти намагаються контратакувати, перехопити ініціативу та поновити втрачені позиції чи покращити становище в якому вони опинилися.

Успіху наразі противник не має,

– сказав воїн ЗСУ.

Він зауважив, що загарбники докладають чимало зусиль, аби зробити ті чи інші кроки. Так, вони підкидають резерви, затикаючи дірки, а також підтягують велику кількість засобів та використовують багато боєприпасів.

Водночас, наголосив Кудряшов, ситуація наразі абсолютно контрольована, ініціатива на боці ЗСУ. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання, а саме – нарощувати успіх на цьому напрямку.

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Чим унікальна ситуація на Бахмутському напрямку

Боєць ЗСУ зазначив, що, все, що відбувається на цьому відрізку, дуже відрізняється від ситуації на інших лініях зіткнення. Саме на цьому напрямку застосовуються всі види й роди військ, а також озброєння, починаючи від тактичних та оперативних прийомів XIX століття й закінчуючи XXI.

Напрямок Бахмут, околиці – це інший всесвіт,

– наголосив Кудряшов.

Тобто, пояснив він, ситуація тут дуже динамічна і неправильно її порівнювати з усією ділянкою фронту. На всій ділянці фронту російська армія наразі не має наступального потенціалу й намагається затикати дірки, зокрема, солдатським ресурсом. Але у ворога все ж є перевага у кількості особового складу, тобто у мобілізаційному потенціалі.

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