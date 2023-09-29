ВСУ здесь продолжают выполнять поставленные задачи. Как рассказал 24 Каналу заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов, наши воины наращивают успех на данном направлении.

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Что происходит на Бахмутском направлении

Кудряшов рассказал, что у захватчиков есть определенные проблемы в своей полосе обороны, которая идет непосредственно от Бахмута к Горловке. Этот пробел противнику организовали Вооруженные Силы Украины, и он сильно усложняет линию обороны россиян.

По его словам, во время стабилизационных действий ВСУ оккупанты пытаются контратаковать, перехватить инициативу и восстановить утраченные позиции либо улучшить положение, в котором они оказались.

Успеха пока противник не имеет,

– сказал воин ВСУ.

Он отметил, что захватчики прилагают немало усилий, чтобы предпринять те или иные шаги. В частности, они подкидывают резервы, затыкая дыры, а также подтягивают большое количество средств и используют много боеприпасов.

В то же время, подчеркнул Кудряшов, ситуация сейчас абсолютно контролируемая, инициатива на стороне ВСУ. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи, а именно – наращивать успех на этом направлении.

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Чем уникальна ситуация на Бахмутском направлении

Боец ВСУ отметил, что все происходящее на данном отрезке очень отличается от ситуации на других линиях столкновения. Именно на этом направлении применяются все виды и роды войск, а также вооружение, начиная от тактических и оперативных приемов XIX века и заканчивая XXI.

Направление Бахмут, окрестности – это другая вселенная,

– подчеркнул Кудряшов.

То есть, пояснил он, ситуация здесь очень динамична и неправильно ее сравнивать со всем участком фронта. На всем участке фронта у российской армии пока нет наступательного потенциала и она пытается затыкать дыры, в частности, солдатским ресурсом. Но у врага все же есть преимущество в количестве личного состава, то есть в мобилизационном потенциале.

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